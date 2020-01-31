Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства

Фонд кино принял решение о продлении сроков приема заявок проектов национальных фильмов, претендующих на получение господдержки на производство в 2020 году. Сообщение об этом появилось на сайте организации.
Новость касается как проектов компаний-лидеров, так и проектов иных кинематографических организаций. Так, для лидеров срок приема заявок продлен до 5 марта. Свои проекты они смогут начать подавать с 17 февраля. Список компаний-лидеров в этом году пока не публиковался.
Для иных огранизаций, тех, кто в лидеры точно не попадет, Фонд продлевает сроки приема заявок на производство до 13 марта. Соответствующие поправки внесены приказом Фонда кино, опубликованном на сайте.
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31.01.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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