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Фонд кино объявил о продолжении программы господдержки строительства кинотеатров

Соответствующий приказ опубликован на сайте организации

Программа государственной финансовой поддержки строительства кинотеатров в городах России с населением до 500 тысяч человек будет продолжена в 2018 году. Приказ об этом был опубликован на сайте Фонда кино. Размер выделяемых средств, как и прежде, не будет превышать сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. 

Участие в программе субсидирования налагает на площадки ряд обязательств. Так, например, обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года и демонстрировать социальную рекламу, предоставленную Министерством культуры РФ и/или Фондом кино.

Программа кинофикации малых городов в 2017 году преодолела рубеж в 300 залов. Их посетили 4 млн зрителей, всего же благодаря программе Фонда доступ к современному цифровому кинопоказу получили более 10 млн человек.

03.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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