Новости


Фонд кино расширил список лидеров до 10 кинокомпаний

Все прежние участники сохранили в нем свои места

Попечительский совет Фонда кино определил новый список компаний, которые получили статус лидеров российского кинопроизводства, а значит и преференции в получении господдержки. В 2017 году число таких компаний расширено до десяти. Прежние лидеры сохранили свои позиции, к ним добавились «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» (ПРОФИТ) и Yellow Black & White («ВБД Груп»). Напомним, что ПРОФИТ выпустил в прошлом году ЛЕДОКОЛ Николая Хомерики, а YBW – в последние три года проекты КУХНЯ В ПАРИЖЕ, СТРАНА ЧУДЕС и СУПЕРБОБРОВЫ.

Таким образом, список лидеров, утвержденный 22 февраля на заседании Попечительского совета Фонда под председательством Владимира Толстого, состоит из следующих кинокомпаний: «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, СТВ Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Энджой мувиз» братьев Андреасян и Георгия Малкова, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Централ Партнершип» холдинга «Газпром-медиа», «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «ПРОФИТ» Игоря Толстунова и «ВБД Груп».

Также Попечительский совет Фонда кино принял решение о поддержке в прокате картин ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. Деньги будут выделены из собственных средств Фонда кино, на условиях стопроцентного возврата.

22.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Фонд кино начинает отбор компаний и фильмов на получение господдержки

Стоимость прокатки может возрасти до 5 млн рублей

Состав попечительского совета Фонда кино будет изменен

Фонду кино вернули один из грантов на модернизацию кинозала

Фонд кино подвел итоги третьего конкурса по кинофикации малых и средних городов


Самое читаемое

И оштрафует за срыв сроков сдачи картины

Минкультуры заставит студию Алексея Учителя переснять готовый фильм

Подробнее
А также определена дата выпуска картины в Китае

«Защитники» выходят в прокат одновременно в 23 странах

Подробнее
Но покажет телеверсию премии

Первый канал не будет показывать «Оскар» в прямом эфире

Подробнее
Огромные декорации и яркие спецэффекты

Как снималась «Великая стена»

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 