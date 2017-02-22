Фонд кино расширил список лидеров до 10 кинокомпаний

Попечительский совет Фонда кино определил новый список компаний, которые получили статус лидеров российского кинопроизводства, а значит и преференции в получении господдержки. В 2017 году число таких компаний расширено до десяти. Прежние лидеры сохранили свои позиции, к ним добавились «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» (ПРОФИТ) и Yellow Black & White («ВБД Груп»). Напомним, что ПРОФИТ выпустил в прошлом году ЛЕДОКОЛ Николая Хомерики, а YBW – в последние три года проекты КУХНЯ В ПАРИЖЕ, СТРАНА ЧУДЕС и СУПЕРБОБРОВЫ.

Таким образом, список лидеров, утвержденный 22 февраля на заседании Попечительского совета Фонда под председательством Владимира Толстого, состоит из следующих кинокомпаний: «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, СТВ Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Энджой мувиз» братьев Андреасян и Георгия Малкова, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Централ Партнершип» холдинга «Газпром-медиа», «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «ПРОФИТ» Игоря Толстунова и «ВБД Груп».

Также Попечительский совет Фонда кино принял решение о поддержке в прокате картин ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ и ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. Деньги будут выделены из собственных средств Фонда кино, на условиях стопроцентного возврата.

22.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино