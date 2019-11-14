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Фонд кино назначил дату нового питчинга проектов «иных компаний».

Очная защита четырех десятков картин пройдет 19 ноября

19 ноября 2019 года в здании информагенства «ТАСС» состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний). В течение дня члены Экспертного совета Фонда кино ознакомятся с презентациями почти 40 кинопроектов.

Питчинг начнется в 10:00 по московскому времени. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии:

Компания

Время

Название проекта

1

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

10:00 - 10:05

КАЗНЬ

2

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

10:05 - 10:10

ТАНЯ И ВОЙНА

3

ООО «План 9»

10:10 - 10:15

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

4

ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»

10:15 - 10:20

ЛЮБОВЬ

5

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

10:20 - 10:25

ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ

6

ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»

10:25 - 10:30

БЕШЕНСТВО

7

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

10:30 - 10:35

ПАЛЬМА

8

ООО «Интерфест»

10:35 - 10:40

ЛЕТЧИК

9

ООО «Киностудия Соль»

10:40 - 10:45

БУМАЖНЫЕ КЛОУНЫ

10

ООО «Компания «Новые люди»

10:45 - 10:50

РОЗА ЧАЙНАЯ

11

ООО «Лицензионные бренды»

10:50 - 11:00

КОТЫ ЭРМИТАЖА

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

12

ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»

11:00 - 11:05

ОГНИВО

13

ООО «Студия «28 Панфиловцев»

11:05 - 11:10

ЛИТВЯК

14

ООО «Кинокомпания «Север»

11:10 - 11:15

ДЕЛО БЕЙЛИСА

15

ООО «ЗИГЗАГ»

11:15 - 11:20

ДЕТКА

16

ООО «2Д Целлулоид»

11:20 - 11:30

Я УБИЛА МУЖА

СЧАСТЬЕ МОЕ

17

ООО «ЭГО продакшн»

11:30 - 11:35

УДАР С ВОСТОКА

18

ООО «М Продакшн»

11:35 - 11:45

НОМЕР 1

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

19

ООО «Пиманов и партнеры»

11:45 - 11:50

 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 

20

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

11:50 - 12:00

ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН

ПРИВОРОТ

Перерыв 12:00 − 12:30

21

ООО «ТриоФильм»

12:30 - 12:35

КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ

22

ООО «Водород 2011»

12:35 - 12:40

ЛЕД 2

23

ООО «Старт Студио»

12:40 - 12:45

ОТЕЛЬ БЕГРАД

24

ООО «Медиа Юниверсал Ивент»

12:45 - 12:50

ТОПИ

25

ООО «Арк Пикчерс»

12:50 - 12:55

НИХАО, МОСКВА

26

ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа»

12:55 - 13:00

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА

27

ООО «Ол Медиа Компани»

13:00 - 13:05

ЧАО

28

ООО «Лига-фильм»

13:05 - 13:10

ПЕРВЫЙ

29

ООО «Революция Фильм»

13:10 - 13:15

ЛЮБОВНИЦЫ 2

30

ООО «Кинодом»

13:15 - 13:20

СТАТУС: ВСЕ СЛОЖНО

31

ООО «Маяк»

13:20 - 13:25

СУПЕРДЕВОЧКА

32

ЗАО «Мотор фильм студия»

13:25 - 13:30

СПАСИТЕ КОЛЮ!

33

ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»

13:30 - 13:35

5 ВЕЧЕРИНОК

34

ООО «ЛИХО!»

13:35 - 13:40

ДЕНЬ ГОРОДА

35

ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»

13:40 - 13:45

ПАРК

36

ООО «Русское кино»

13:45 - 13:50

БОДИБИЛДЕР

37

ООО «Кинокомпания Белый Зонт»

13:50 - 13:55

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

38

ООО «Даггер Филм»

13:55 - 14:00

АМАНАТ

39

ООО «Демарш»

14:00 - 14:05

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ

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14.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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