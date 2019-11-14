Фонд кино назначил дату нового питчинга проектов «иных компаний».

19 ноября 2019 года в здании информагенства «ТАСС» состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний). В течение дня члены Экспертного совета Фонда кино ознакомятся с презентациями почти 40 кинопроектов.

Питчинг начнется в 10:00 по московскому времени. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии:

№ Компания Время Название проекта 1 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» 10:00 - 10:05 КАЗНЬ 2 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» 10:05 - 10:10 ТАНЯ И ВОЙНА 3 ООО «План 9» 10:10 - 10:15 СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ 4 ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ» 10:15 - 10:20 ЛЮБОВЬ 5 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» 10:20 - 10:25 ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ 6 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» 10:25 - 10:30 БЕШЕНСТВО 7 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 10:30 - 10:35 ПАЛЬМА 8 ООО «Интерфест» 10:35 - 10:40 ЛЕТЧИК 9 ООО «Киностудия Соль» 10:40 - 10:45 БУМАЖНЫЕ КЛОУНЫ 10 ООО «Компания «Новые люди» 10:45 - 10:50 РОЗА ЧАЙНАЯ 11 ООО «Лицензионные бренды» 10:50 - 11:00 КОТЫ ЭРМИТАЖА ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 12 ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь» 11:00 - 11:05 ОГНИВО 13 ООО «Студия «28 Панфиловцев» 11:05 - 11:10 ЛИТВЯК 14 ООО «Кинокомпания «Север» 11:10 - 11:15 ДЕЛО БЕЙЛИСА 15 ООО «ЗИГЗАГ» 11:15 - 11:20 ДЕТКА 16 ООО «2Д Целлулоид» 11:20 - 11:30 Я УБИЛА МУЖА СЧАСТЬЕ МОЕ 17 ООО «ЭГО продакшн» 11:30 - 11:35 УДАР С ВОСТОКА 18 ООО «М Продакшн» 11:35 - 11:45 НОМЕР 1 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 19 ООО «Пиманов и партнеры» 11:45 - 11:50 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 20 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» 11:50 - 12:00 ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН ПРИВОРОТ Перерыв 12:00 − 12:30 21 ООО «ТриоФильм» 12:30 - 12:35 КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ 22 ООО «Водород 2011» 12:35 - 12:40 ЛЕД 2 23 ООО «Старт Студио» 12:40 - 12:45 ОТЕЛЬ БЕГРАД 24 ООО «Медиа Юниверсал Ивент» 12:45 - 12:50 ТОПИ 25 ООО «Арк Пикчерс» 12:50 - 12:55 НИХАО, МОСКВА 26 ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа» 12:55 - 13:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА 27 ООО «Ол Медиа Компани» 13:00 - 13:05 ЧАО 28 ООО «Лига-фильм» 13:05 - 13:10 ПЕРВЫЙ 29 ООО «Революция Фильм» 13:10 - 13:15 ЛЮБОВНИЦЫ 2 30 ООО «Кинодом» 13:15 - 13:20 СТАТУС: ВСЕ СЛОЖНО 31 ООО «Маяк» 13:20 - 13:25 СУПЕРДЕВОЧКА 32 ЗАО «Мотор фильм студия» 13:25 - 13:30 СПАСИТЕ КОЛЮ! 33 ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ» 13:30 - 13:35 5 ВЕЧЕРИНОК 34 ООО «ЛИХО!» 13:35 - 13:40 ДЕНЬ ГОРОДА 35 ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС» 13:40 - 13:45 ПАРК 36 ООО «Русское кино» 13:45 - 13:50 БОДИБИЛДЕР 37 ООО «Кинокомпания Белый Зонт» 13:50 - 13:55 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 38 ООО «Даггер Филм» 13:55 - 14:00 АМАНАТ 39 ООО «Демарш» 14:00 - 14:05 ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ

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14.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино