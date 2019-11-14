Фонд кино назначил дату нового питчинга проектов «иных компаний».

19 ноября 2019 года в здании информагенства «ТАСС» состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний). В течение дня члены Экспертного совета Фонда кино ознакомятся с презентациями почти 40 кинопроектов.
Питчинг начнется в 10:00 по московскому времени. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии:
|
№
|
Компания
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
10:00 - 10:05
|
КАЗНЬ
|
2
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
10:05 - 10:10
|
ТАНЯ И ВОЙНА
|
3
|
ООО «План 9»
|
10:10 - 10:15
|
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
|
4
|
ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»
|
10:15 - 10:20
|
ЛЮБОВЬ
|
5
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
10:20 - 10:25
|
ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ
|
6
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
10:25 - 10:30
|
БЕШЕНСТВО
|
7
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
10:30 - 10:35
|
8
|
ООО «Интерфест»
|
10:35 - 10:40
|
ЛЕТЧИК
|
9
|
ООО «Киностудия Соль»
|
10:40 - 10:45
|
БУМАЖНЫЕ КЛОУНЫ
|
10
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
10:45 - 10:50
|
РОЗА ЧАЙНАЯ
|
11
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
10:50 - 11:00
|
КОТЫ ЭРМИТАЖА
|
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|
12
|
ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»
|
11:00 - 11:05
|
ОГНИВО
|
13
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
11:05 - 11:10
|
ЛИТВЯК
|
14
|
ООО «Кинокомпания «Север»
|
11:10 - 11:15
|
ДЕЛО БЕЙЛИСА
|
15
|
ООО «ЗИГЗАГ»
|
11:15 - 11:20
|
ДЕТКА
|
16
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
11:20 - 11:30
|
Я УБИЛА МУЖА
|
СЧАСТЬЕ МОЕ
|
17
|
ООО «ЭГО продакшн»
|
11:30 - 11:35
|
УДАР С ВОСТОКА
|
18
|
ООО «М Продакшн»
|
11:35 - 11:45
|
19
|
ООО «Пиманов и партнеры»
|
11:45 - 11:50
|
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|
20
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
11:50 - 12:00
|
ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|
Перерыв 12:00 − 12:30
|
21
|
ООО «ТриоФильм»
|
12:30 - 12:35
|
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
|
22
|
ООО «Водород 2011»
|
12:35 - 12:40
|
23
|
ООО «Старт Студио»
|
12:40 - 12:45
|
ОТЕЛЬ БЕГРАД
|
24
|
ООО «Медиа Юниверсал Ивент»
|
12:45 - 12:50
|
ТОПИ
|
25
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
12:50 - 12:55
|
НИХАО, МОСКВА
|
26
|
ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа»
|
12:55 - 13:00
|
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
|
27
|
ООО «Ол Медиа Компани»
|
13:00 - 13:05
|
ЧАО
|
28
|
ООО «Лига-фильм»
|
13:05 - 13:10
|
ПЕРВЫЙ
|
29
|
ООО «Революция Фильм»
|
13:10 - 13:15
|
ЛЮБОВНИЦЫ 2
|
30
|
ООО «Кинодом»
|
13:15 - 13:20
|
СТАТУС: ВСЕ СЛОЖНО
|
31
|
ООО «Маяк»
|
13:20 - 13:25
|
СУПЕРДЕВОЧКА
|
32
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
13:25 - 13:30
|
33
|
ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»
|
13:30 - 13:35
|
5 ВЕЧЕРИНОК
|
34
|
ООО «ЛИХО!»
|
13:35 - 13:40
|
ДЕНЬ ГОРОДА
|
35
|
ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»
|
13:40 - 13:45
|
ПАРК
|
36
|
ООО «Русское кино»
|
13:45 - 13:50
|
БОДИБИЛДЕР
|
37
|
ООО «Кинокомпания Белый Зонт»
|
13:50 - 13:55
|
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|
38
|
ООО «Даггер Филм»
|
13:55 - 14:00
|
АМАНАТ
|
39
|
ООО «Демарш»
|
14:00 - 14:05
|
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14.11.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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