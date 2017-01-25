Фонд кино начинает отбор компаний и фильмов на получение господдержки

Фонд кино начал процедуру отбора компаний–лидеров отечественного кинопроизводства на получение господдержки по их проектам. Заявки от них принимаются с 23 января по 6 февраля текущего года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.

В этом году статус лидера получат минимум пять кинокомпаний. Для этого их деятельность будет оцениваться по следующим критериям: зрительская оценка фильмов (посещаемость в кинозалах и телевизионный рейтинг), профессиональная оценка фильмов (награды кинофестивалей и кинопремии), продолжительность работы организации кинематографии на рынке и количество выпущенных ею фильмов с учетом тиражей. Кроме того, Фонд будет принимать во внимание прокатные, телевизионные и наградные показатели компаний в период с 2012-го по 2016 годы.

Более подробно о процедуре подачи заявок и перечне необходимых документов можно узнать на сайте Фонда по ссылке: http://www.fond-kino.ru/projects/otbor-liderov-otecestvennogo-kinoproizvodstva-v-2017-godu/

Одновременно с этим Фонд объявил о конкурсе по поддержке национальных фильмов в прокате. Это первый из четырех отборов на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с выпуском картин в кинотеатры, которые организация проведет в течение 2017 года. Конкурс начался 23 января и продолжится до 2 февраля. Кроме того, отборы фильмов для поддержки в прокате будут проходить в период с 3 по 14 апреля, с 24 июля по 4 августа, с 23 октября по 3 ноября.

Финансирование на проекты будет выделено на возвратной основе. В разное время Фонд подобрым образом уже поддерживал прокат таких картин, как ПРО ЛЮБОВЬ, 28 ПАНФИЛОВЦЕВ, ЛЕДОКОЛ, ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК и других знаковых отечественных лент.

25.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино