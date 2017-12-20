В 2018 году Фонд кино распределит господдержку весной и осенью

Распределение основных средств господдержки Фонда кино в 2018 году запланировано на весну и осень. Об этом сообщил советник президента РФ, председатель попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Владимир Толстой на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Его слова цитирует ТАСС.

«В следующем году по просьбе отрасли конкурсы по распределению поддержки фонда пройдут дважды – весной и осенью, что, на наш взгляд, сделает работу кинематографистов более комфортной», – рассказал он.

В этом году общий объем поддержки отрасли от Фонда кино составил порядка 4,5 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей – это собственные оборотные средства фонда. Исполнительный директор фонда Антон Малышев на заседании Правительственного совета рассказал, что в 2017-м с поддержкой организации в прокат вышло 34 фильма.

Кроме того, Фонд кино провел работу по содействию организации системы кинокомиссий и налоговых возвратов кинематографистам. «Совместно с ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством стратегических инициатив ведем работу по созданию кинокомиссий и введению механизма рибейтов, – рассказал Малышев. – На сегодня запущены пилотные проекты в Калининградской области, Приморском крае, Ульяновской области. Созданы кинокомиссии, выплачены рибейты 7 проектам на общую сумму 20 млн рублей. Немного, но тем не менее пилот обкатан. На следующий год в бюджетах только этих регионов у нас заложено уже 70 млн рублей». Малышев уточнил, что сейчас его организация ведет переговоры по организации подобной системы в Ленинградской области, Пермском крае, Красноярском крае и Владимирской области.

20.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС