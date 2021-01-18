Фонд кино намерен определиться с первыми питчингами уже в конце февраля

Фонд кино не хочет тянуть время и в этом году намерен распределить господдержку кинематографистам как можно раньше. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя совета Фонда кино, советника президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он отметил, что первые питчинги организация хочет провести в первом квартале года. К тому времени Фонд должен определиться со списком компаний, которые будут считаться лидерами.
В этом году определение лидеров может потребовать уточненных критериев. Обычно, при составлении рейтинга учитывалась посещаемость фильмов в кинотеатрах, их телевизионный рейтинг, количество наград на кинофестивалях, кинопремии, а также продолжительность работы компаний на рынке и число выпущенных картин. В этом году из-за пандемии и повсеместного закрытия кинотеатров, повлекших за собой падение посещаемости, высчитывать баллы лидеров будут немного иначе.
«Совет соберется для того, чтобы утвердить список лидеров, и тогда определит даты питчинга, − отметил Владимир Толстой. − Точные даты назвать пока сложно, но думаю, это будет в конце февраля - начале марта».
Фонд кино продолжит работу под руководством ВРИО Федора Соснова.
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18.01.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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