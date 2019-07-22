Фонд кино ждет заявок от фильмов для поддержки в прокате

Фонд кино ждет от российских продюсеров и кинокомпаний заявок на получение господдержки для выхода фильмов в кинопрокат. Речь идет о проектах, запланированных к выпуску в кинотеатрах в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Информация о начале конкурса появилась на сайте Фонда.
Прием заявок стартовал сегодня, 22 июля, и продлится до 2 августа. В последний день заявки будут приниматься до 18 часов по московскому времени.
Сумма, которую Фонд выделяет каждому проекту для поддержки его выпуска в кинопрокат, обычно не называется. Организация поддерживает лишь картины, имеющие статус национальных. Деньги выделяются из собственных средств Фонда и являются возвратными.
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22.07.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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