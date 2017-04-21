Соглашение Минкультуры и Фонда кино на субсидии 2017 года подписано

Состоялось долгожданное подписание соглашения между Фондом кино и Министерством культуры РФ, регулирующего количество и порядок выделения средств на господдержку производства российских фильмов. Фонд получит 4 млрд рублей, которые будут распределены по-новому. Так, кинокомпании-лидеры могут рассчитывать на 2 млрд безвозвратных средств и еще 500 млн на условиях стопроцентной возвратности. Полмиллиарда рублей пойдут на проекты иных компаний, которые также получат их на безвозвратной основе. Еще миллиард Фонд потратит на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

«Думаю, нам вместе с Министерством культуры РФ удалось выработать достаточно эффективные критерии для развития индустрии и при этом учесть мнение всех компаний, занимающихся производством российского кино», – цитирует ТАСС слова главы Фонда кино Антона Малышева.

Напомним, что с этого года меняются критерии эффективности расходования безвозвратных средств. Ранее сообщалось, что кинокомпании должны будут обеспечить своим проектам высокую посещаемость: минимум одного зрителя на каждые полученные от государства 100 невозвратных рублей. Кроме того, министр культуры Владимир Мединский говорил, что теперь на поддержку Фонда смогут рассчитывать только проекты с кассовым потенциалом не менее 250 млн рублей.

21.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС