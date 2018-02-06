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Фонд кино расскажет о новом конкурсе на открытие кинотеатров

Рабочая встреча с представителями кинопоказчиков назначена на 9 февраля

9 февраля 2018 года, в 12:00, в здании информационного агентства ТАСС по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом 2, состоится рабочая встреча сотрудников Фонда кино с представителями кинотеатров. 

В рамках рабочей встречи будут освещены основные условия и порядок подачи заявок в целях получения средств организациями, осуществляющими кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 500 тысяч человек.

От Фонда кино примут участие:

- руководитель Правового департамента Ирина Ильина;

- заместитель руководителя Организационного департамента Эльза Антонова;

- руководитель Финансово-производственного департамента Вадим Потапов.

Для аккредитации необходимо направить на адрес электронной почты accreditation@fond-kino.ru название организации, ФИО сотрудника, номер его телефона. Аккредитация завершается за два часа до начала мероприятия.

Всем желающим получить во время встречи ответы на вопросы об условиях участия в конкурсе необходимо направить данные вопросы на адрес электронной почты, указанный выше. Интересующие вопросы по организации рабочей встречи можно задать Екатерине Харламовой по телефону: +7(495)287-84-42 (доб. 128).

Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте Фонда кино.

06.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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