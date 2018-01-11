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Фонд кино поможет российским фильмам за рубежом

Успех нашего кино в других странах станет критерием эффективности работы организации

Фонд кино будет помогать отечественным продюсерам в продвижении российского кино за рубеж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова главы Фонда Антона Малышева. С 2018 года кассовые успехи российского кино за пределами нашей страны станут еще одним показателем эффективности работы данной организации, а одной из ее задач будет увеличение посещаемости отечественных картин иностранным зрителем.

Зарубежный прокат российского кино для Фонда не ставит во главу угла культурно-просветительские цели. Этим занимается Минкультуры, финансируя многочисленные «Недели...» и тому подобные фестивали российского кино в других странах. В случае Фонда речь идет о полноценном коммерческом кинопрокате за границей, который призван стать еще одним способом окупаемости российских кинопроектов. Для этого организация намерена разрешить продюсерам тратить часть полученного госфинансирования на рекламные кампании в других странах. 

Российское кино и сейчас неплохо продается на зарубежные рынки. За последние годы в кинопрокатах других стран зрители смогли увидеть хорроры НЕВЕСТА и КОНВЕРТ, экшн-фильмы ПРИТЯЖЕНИЕ, МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ, ЭКИПАЖ и ЗАЩИТНИКИ, фэнтези ОН –ДРАКОН, историческую сагу ВИКИНГ, драмы НЕЛЮБОВЬ, МАТИЛЬДА, РАЙ, ДУРАК, большое число российских мультфильмов и многие другие проекты. Однако говорить о качественном прорыве российского кино с точки зрения зарубежных сборов пока не приходится. Продюсеры решают вопросы продвижения картин за рубеж своими силами, а иногда не решают их вовсе. 

11.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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