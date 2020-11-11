Фонд кино поможет с прокатом фильмов начинающих режиссеров

Министр культуры будет лично курировать новое направление работы Фонда кино. Оно будет связано с помощью в выпуске в прокат фильмов молодых режиссеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Ольги Любимовой.

«Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться начинающему творцу, добиться показа его работы в кинозалах, − сказала Любимова. − Поэтому у нас будет отдельное направление в Фонде кино, очень дорогое для меня. Думаю, первое время буду курировать его лично».

Министр отметила, что работы молодых режиссеров можно было бы прокатывать в кинозалах, прошедших модернизацию в рамках нацпроекта. Однако, работа в этом направлении будет носить скорее просветительский характер. Министр признала, что данный проект не может обеспечивать большие кассовые сборы. «Но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино», − пояснила Ольга Любимова.

Министр также прокомментировала прошедший 10 ноября питчинг Фонда кино, посвященный проектам детского и семейного кино: «Нас по-прежнему не устраивает уровень подаваемых заявок и сценариев. Это то, с чем нам предстоит работать совместно с профессиональным сообществом. Качество пока, к сожалению, не соответствует тому, что мы ожидаем. Нам казалось, что в период самоизоляции сценаристы смогут лучше подготовиться. Но увы, конкурс хуже, чем в прошлом году».

Помимо прочего, Любимова также раскрыла цифры запланированной финансовой поддержки отечественного кинематографа в 2020 году. По ее словам, она составляет порядка 8 млрд рублей.

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11.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС