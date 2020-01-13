Kinodanz получил иск от Фонда кино

Компания Kinodanz (ныне − KD Studio) получила иск от Фонда кино. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию, доступную в картотеке дел Арбитражного суда. Фонд подал иск накануне Нового года, 30 декабря. Сообщается, что он был принят и будет рассматриваться в феврале.

Претензии Фонда кино к компании касаются проекта ЭБИГЕЙЛ. Они появились в связи с частичным неисполнением обязательств по возврату средств на поддержку проката фильма. Напомним, эти деньги обычно предоставляются только на условиях полного возврата. Точный размер субсидии в Фонде кино не называют.

ЭБИГЕЙЛ вышла в прокат 22 августа 2019 года. За время работы картина сумела собрать в кинотеатрах России и СНГ 109,59 млн рублей.

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13.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости