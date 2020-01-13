Новости


Kinodanz получил иск от Фонда кино

Суд начнет рассматривать его в феврале

Компания Kinodanz (ныне − KD Studio) получила иск от Фонда кино. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию, доступную в картотеке дел Арбитражного суда. Фонд подал иск накануне Нового года, 30 декабря. Сообщается, что он был принят и будет рассматриваться в феврале.

Претензии Фонда кино к компании касаются проекта ЭБИГЕЙЛ. Они появились в связи с частичным неисполнением обязательств по возврату средств на поддержку проката фильма. Напомним, эти деньги обычно предоставляются только на условиях полного возврата. Точный размер субсидии в Фонде кино не называют. 

ЭБИГЕЙЛ вышла в прокат 22 августа 2019 года. За время работы картина сумела собрать в кинотеатрах России и СНГ 109,59 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

13.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

Новости по теме:

Фонд кино объявил прием заявок на поддержку фильмов в прокате 2020 года

Фонд кино определился с получателями госсубсидий на детское и семейное кино

Фонд кино начал отбор компаний, претендующих на статус лидеров кинопроизводства

Стали известны победители дополнительного питчинга Фонда кино для иных компаний

Питчинги Фонда кино 2019: детское и семейное кино


Самое читаемое

А в лидерах остаются «Звездные войны»

Международная касса: военная драма «1917» стартует с третьего места

Подробнее
Безоговорочным лидером каникул стал «Холоп»

Первые итоги «новогодней битвы»: рекорды и разочарования

Подробнее
Мнения разделились

Прокатчики и продюсеры − об итогах «новогодней битвы 2020»

Подробнее
Динамика сборов комедии также опережает график сборов «Движения вверх»

«Холоп» собирает лучше «Аватара»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 