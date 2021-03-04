«Форсаж 9» и «Миньоны: Грювитация» меняют даты старта

Как мы уже отмечали, после проведения Супербоула, во время которого не было продемонстрировано ролика к ЧЕРНОЙ ВДОВЕ, а трейлер к ФОРСАЖУ 9 был показан без даты старта, следовало ожидать значимых изменений в графике релизов сезона блокбастеров. И вот они начались. Первой «моргнула» Universal. Студия переносит релиз своего главного летнего блокбастера ФОРСАЖ 9 с 28 мая на 25 июня. А вот мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ переезжает аж на следующий год. Теперь релиз проекта запланирован на 1 июля 2022 года.

В американском кинопрокате началось разнонаправленное движение, дезориентирующее игроков рынка. С одной стороны, после успешного по нынешним временам старта фильма ТОМ И ДЖЕРРИ Sony перенесла с июня на 14 мая свой семейный фильм КРОЛИК ПИТЕР 2. С другой, Universal наоборот убирает свои значимые проекты на более поздний срок. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что к концу мая каждый желающий американец сможет получить вакцину от коронавируса, но в Европе и на ряде других крупных междунраодных рынках, подобное, очевидно, произойдет позже. Теперь все внимание приковано к Disney и решению студии относительно выхода ЧЕРНОЙ ВДОВЫ.

04.03.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety