Disney закрыл компанию Fox 2000

Корпорация Disney начала реорганизацию приобретенных активов корпорации 21st Century Fox. Одной из жертв действий нового владельца стал лейбл Fox 2000, который возглавляет Элизабет Габлер. Компания являлась дочерним предприятием большого Fox и специализировалась на среднебюджетном кино, рассчитанном в основном на женскую и подростковую аудиторию. Вторым специальным лейблом Fox, работающим с особым контентом, является компания Fox Searchlight, отвечающая за артбастеры, авторское и фестивальное кино. Ее решено сохранить.

Fox 2000 была создана в 1999 году. В ее послужном списке такие хиты, как ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA, ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ, СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, ЖИЗНЬ ПИ и другие. Последним релизом компании станет лента Джо Райта ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, выпуск которой намечен на октябрь. Disney уже подтвердил, что доведет до конца все находящиеся в производстве проекты компании, потому никто из сотрудников Fox 2000 пока не получил уведомления об увольнении. Зато их получило множество других работников Fox, включая топ-менеджеров: президент международного маркетинга Пэм Левайн, президент по внутренней дистрибуции Крис Аронсон, президент по международной дистрибуции Эндрю Криппс, Грег Мидел, руководивший Twentieth Television и другие.

После закрытия Fox 2000 библиотека прав компании станет частью каталога Disney.

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22.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR