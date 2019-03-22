Новости


Disney закрыл компанию Fox 2000

Этот лейбл специализировался на среднебюджетном кино

Корпорация Disney начала реорганизацию приобретенных активов корпорации 21st Century Fox. Одной из жертв действий нового владельца стал лейбл Fox 2000, который возглавляет Элизабет Габлер. Компания являлась дочерним предприятием большого Fox и специализировалась на среднебюджетном кино, рассчитанном в основном на женскую и подростковую аудиторию. Вторым специальным лейблом Fox, работающим с особым контентом, является компания Fox Searchlight, отвечающая за артбастеры, авторское и фестивальное кино. Ее решено сохранить. 

Fox 2000 была создана в 1999 году. В ее послужном списке такие хиты, как ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA, ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ, СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, ЖИЗНЬ ПИ и другие. Последним релизом компании станет лента Джо Райта ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, выпуск которой намечен на октябрь. Disney уже подтвердил, что доведет до конца все находящиеся в производстве проекты компании, потому никто из сотрудников Fox 2000 пока не получил уведомления об увольнении. Зато их получило множество других работников Fox, включая топ-менеджеров: президент международного маркетинга Пэм Левайн, президент по внутренней дистрибуции Крис Аронсон, президент по международной дистрибуции Эндрю Криппс, Грег Мидел, руководивший Twentieth Television и другие.

После закрытия Fox 2000 библиотека прав компании станет частью каталога Disney.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

22.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

Новости по теме:

Disney закрыл сделку по приобретению Fox

Фильмы Disney снова заработали за год более $7 млрд

Европейский регулятор одобрил сделку Disney и Fox

Медиакорпорация Comcast купит британский Sky за $38 млрд

Comcast официально вышел из борьбы за Fox


Самое читаемое

Проекты от «ТРИТЭ», Yellow, Black and White, Art Pictures Studio и СТВ

Питчинги Фонда кино 2019: кинокомпании-лидеры. Часть 1

Подробнее
Проекты «Нон-Стоп Продакшн», «Профит», Bazelevs, ТПО «Рок» и «Централ Партнершип»

Питчинги Фонда кино 2019: кинокомпании-лидеры. Часть 2

Подробнее
В апреле организация проведет прием заявок от кинематографистов

Кинофонд Абрамовича определится с первыми проектами в мае

Подробнее
Среди новых мультфильмов «Волшебный парк Джун» обходит «Королевского корги»

Предварительная касса четверга: «Балканский рубеж» впереди «Трезвого водителя»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 