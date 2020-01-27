В Казахстане меняется дистрибьютор фильмов бывшей Fox

В Казахстане поменяется дистрибьютор фильмов студий 20th Century Studios и Searhlight Pictures. Ранее их прокатом на этой территории занимался местный офис компании «Двадцатый век Фокс СНГ». С марта весь пакет перейдет компании «Меломан». Это связано с глобальными изменениями в дистрибуционной схеме фильмов данных студий. С марта 2020 года их прокатом на территории СНГ занимается компания Disney. «Меломан» является кинотеатральным дистрибьютором ее пакета на территории Казахстана.

«Мы очень рады усилению нашего каталога фильмами компании Fox и уверены, что это позволит значительно увеличить занимаемую долю рынка, − сказал БК директор по кинодистрибуции компании «Меломан» Максим Колодкин. − Какими-то комментариями сможем поделиться после проката первого фильма».

В последние годы «Меломан» являлся ведущим игроком на кинопрокатном рынке страны. По предварительным данным, по итогам 2019 года компания занимает не менее 52% этого рынка. С приобретением пакета «Двадцатый Век Фокс СНГ» она может стать монополистом. Казахстанский офис «Двадцатый Век Фокс СНГ» не считался серьезным игроком рынка: по итогам 2019 года его доля может составить около 4%.

«Не очень большая доля Fox на казахстанском рынке связана с тем, что компания прокатывала только свои фильмы, − отмечает Анна Дармодехина, независимый эксперт рынка, бывший PR-директор компании «Меломан». − У «Меломана» как у дистрибьютора в пакете несколько мейджоров – Disney и Sony. Также компания сотрудничала с «Наше кино», «Большое кино», Bazelevs, «Экспонента», «Каропрокат», RWV. У второй по значимости и объему на рынке компании, Sulpak Cinema, в пакете также несколько компаний. За счет этого у прокатчиков больше фильмов и выше доля на рынке. Кроме всего прочего, «Меломан» и Sulpak Cinema с разной степени активности работают с отечественным кино. Компания «Фокс» же только однажды попробовала прокатывать казахстанское кино – фильм ОНА Ахана Сатаева – и даже выпустила его в России».

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27.01.2020 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская