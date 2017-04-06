В 23 городах России проходит кинофестиваль Le Cinema Français

Посольство Франции и Французский институт в России, а также Альянс Франсез проводят в 23 городах России третий фестиваль французского кино Le Cinema Français. Фильмы показываются в Национальной сети кинотеатров «Синема Парк». В рамках фестиваля проходят премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, лауреатов и участников международных кинофестивалей, а также номинантов и обладателей главных кинопремий мира.

Открытие фестиваля состоялось в Москве 4 апреля. Тогда же состоялась российская премьера самого кассового фильма Франции за последние 2 года — романтической экшн-комедии ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. 6 апреля специальным гостем фестиваля стал режиссер и писатель Фредерик Бегбедер, который представил новую модную комедию ИДЕАЛЬ, а также актер Алексей Гуськов, сыгравший в фильме отвязного русского олигарха Сашу.

География фестиваля включает не только Москву, но и Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Саратов, Ижевск, Тюмень, Ульяновск, Набережные Челны, Тулу, Калининград, Ставрополь, Белгород, Сургут, Вологду и Ковров. Он продлится до 9 апреля.

Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Синема Парк