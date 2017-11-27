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Два российских фильма попали в лонг-лист «Золотого глобуса»

Всего в нем представлено 73 киноработы

Организаторы премии «Золотой глобус» – голливудская ассоциация иностранной прессы – обнародовали список фильмов, попавших в лонг-лист номинации «Лучший неанглоязычный фильм». В нем оказалось 73 картины из 52 стран мира (включая копродукцию). Россия представлена в лонг-листе сразу двумя работами: фильмом Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ и лентой Александра Ханта КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ

В этом году количество картин, поданных для участия в «Золотом глобусе», является рекордным. Впрочем, три десятка проектов из обнародованного списка все равно совпали с лонг-листом премии «Оскар». Здесь также есть такие известные работы, как 120 УДАРОВ В МИНУТУ Робена Кампийо от Франции, ХЭППИ-ЭНД Михаэля Ханеке от Австрии, КВАДРАТ Рубена Эстлунда от Швеции, О ТЕЛЕ И ДУШЕ Ильдико Эньеди от Венгрии, ЧЕРТА (МЕЖА) Петера Бебяка от Украины и Словакии, ТЕЛЬМА Йоакима Триера от Норвегии и другие картины.

Номинанты «Золотого глобуса» будут объявлены 11 декабря, а сама юбилейная 75-я торжественная церемония вручения премии пройдет 7 января 2018 года.

27.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Golden Globe

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