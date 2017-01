Объявлены победители «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лидером по числу номинаций был мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД, он же стал лидером по числу наград. Картина претендовала на призы в 7 категориях и все их выиграла. Лента ЛУННЫЙ СВЕТ была представлена в шести номинациях, но выиграла в основной – «Лучшая драма». Две награды у фильма Пола Верховена ОНА. 5 номинаций было у фильма МАНЧЕСТЕР У МОРЯ, но приз достался ей только в одной.

Вручение «Золотых глобусов» прошло уже в 74-й раз. Почетную награду за заслуги перед кинематографом получила Мэрил Стрип. «Золотой глобус» считается второй по значимости американской наградой после «Оскара». Церемония вручения «глобусов» открыла большой предоскаровский «сезон красных дорожек» 2017 года.

Списки победителей в кинономинациях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ

ЛУННЫЙ СВЕТ

ЛЕВ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Лучшая комедия

ЛА-ЛА ЛЕНД

СИНГ СТРИТ

ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС

ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА

ДЭДПУЛ

Лучший режиссер полнометражного фильма

Кеннет Лонерган (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Дэмьен Шазелл (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Мэл Гибсон (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Том Форд (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)

Барри Дженкинс (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Эми Адамс (ПРИБЫТИЕ)

Джессика Честейн (МИСС СЛОАН)

Изабель Юппер (ОНА)

Натали Портман (ДЖЕКИ)

Рут Негга (ЛАВИНГ)

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле

Лили Коллинз (ПРАВИЛА ПОБОКУ)

Аннетт Бенинг (ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА)

Хейли Стайнфелд (ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ)

Эмма Стоун (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Мэрил Стрип (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис (ОГРАДЫ)

Наоми Харрис (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Николь Кидман (ЛЕВ)

Октавия Спенсер (СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ)

Мишель Уильямс (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Лучший актер в драматическом фильме

Кейси Аффлек (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Джоэл Эдгертон (ЛАВИНГ)

Эндрю Гарфилд (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Вигго Мортенсен (КАПИТАН ФАНТАСТИК)

Дензел Вашингтон (ОГРАДЫ)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Колин Фаррелл (ЛОБСТЕР)

Райан Гослинг (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Райан Рейнольдс (ДЭДПУЛ)

Джона Хилл (ПАРНИ СО СВОЛАМИ)

Хью Грант (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучший актер второго плана

Джефф Бриджес (ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)

Махершала Али (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Аарон Тейлор-Джонсон (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)

Дев Патель (ЛЕВ)

Саймон Хелберг (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучший оригинальный сценарий

ЛА-ЛА ЛЕНД

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ

ЛУННЫЙ СВЕТ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

Лучший мультфильм

КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ

МОАНА

ЗВЕРОПОЛИС

ЗВЕРОПОЙ

ЖИЗНЬ КАБАЧКА

Лучшая песня

«Can't Stop the Feeling» (ТРОЛЛИ)

«City of Stars» (ЛА-ЛА ЛЕНД)

«Faith» (ЗВЕРОПОЙ)

«Gold» (ЗОЛОТО)

«How Far I'll Go» (МОАНА)

Лучшая музыка

ЛУННЫЙ СВЕТ

ЛА-ЛА ЛЕНД

СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

ПРИБЫТИЕ

ЛЕВ

Лучший иностранный фильм

DIVINES (Франция)

НЕРУДА (Чили, Испания, Франция, Аргентина)

ОНА (Франция, Нидерланды)

ТОНИ ЭРДМАНН (Германия, Австрия, Румыния)

КОММИВОЯЖЕР (Иран, Франция)

Объявлены победители и в телевизионных номинациях. Так, лучшей комедией или мюзиклом здесь стал сериал «Атланта» канала FX, сыгравший там Дональд Гловер признан лучшим актером комедии. Лучшим актером драматического жанра стал Билли Боб Торнтон за роль в детективном сериале «Голиаф» от сервиса Amazon. Лучшей драмой назван сериал о молодых годах королевы Елизаветы Второй «Корона» от онлайн-кинотеатра Netflix. Исполнительница главной роли в нем – Клер Фой – названа лучшей актрисой в теледраме. Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Трэйси Эллис Росс за роль в сериале ABC «Черноватый» (The Black-Ish).

Лучшим мини-сериалом признан проект канала FX «Народ против О. Дж. Симпсона». Исполнившая в нем главную роль Сара Полсон признана лучшей актрисой в мини-сериале. Сразу три награды получил мини-сериал Сюзанны Бир «Ночной администратор», снятый для каналов BBC и АМС. Сыгравшие в нем Том Хиддлстон, Хью Лори и Оливия Колман награждены соответственно за лучшую главную мужскую роль, лучшую мужскую роль второго плана и лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале.

09.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: GoldenGlobe.com