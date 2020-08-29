Холдинг «Газпром-медиа» получил 1,3 млрд рублей убытка за первое полугодие 2020 года

За первое полугодие 2020 года чистый убыток холдинга «Газпром-медиа» составил 1,3 млрд рублей, а операционный убыток − 184 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности владеющего холдингом «Газпромбанка». Накануне он опубликовал ключевые финансовые показатели сегмента «Медиа-бизнес» за январь-июнь 2020 года.

В первом полугодии 2020 года основное влияние на финансовые показатели оказала непрогнозируемая эпидемиологическая ситуация во II квартале, повлекшая введение ограничительных мер. В частности они отразились на ключевых для «Газпром-медиа» сегментах медиарынка: телевидении, спортивном вещании и кинодистрибуции. Кинотеатры были закрыты для посещений, ведущие спортивные турниры и соревнования были приостановлены или перенесены, кроме того, снижение деловой активности отрицательно повлияло на рынок телевизионной рекламы, так как некоторые категории рекламодателей перенесли свои бюджеты на осень. Кроме того, резкие колебания валютного курса повлияли на переоценку валютных обязательств.

Консолидированные доходы холдинга сократились на 8% и составили 42,7 млрд рублей. Рекламные доходы уменьшились на 8% и составили 30,5 млрд рублей, нерекламные − сократились на 7% до 12,2 млрд рублей. Последнее произошло за счет снижения доходов от прав на контент, доходов от услуг трансляции, в связи с приостановкой кинопрокатной деятельности, отсутствием спортивных соревнований.

Консолидированные расходы холдинга тоже снизились, но лишь на 3% до 42,9 млрд рублей. В связи с эпидемиологической обстановкой и особенностями медиабизнеса снижение произошло по самым затратным статьям: уменьшились затраты на контент за счет большего повтора популярных проектов в эфире каналов и сдвига премьерных проектов и продвижения на будущий период. Кроме того, отсутствовали затраты на трансляцию спортивных событий. Это позволило компенсировать общее уменьшение доходов.

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29.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа