«Газпром-медиа» завершил 2020 год с операционной прибылью в 1,8 млрд рублей

31 марта Газпромбанк выпустил финансовые результаты за январь-декабрь 2020 года, где в сегменте «Медиа-бизнес» представлены ключевые итоги работы холдинга «Газпром-медиа». Так, консолидированные доходы выросли на 1,1% и достигли 99,2 млрд рублей за счет увеличения рекламных доходов на эфирных и тематических каналах холдинга «Газпром-медиа».

На финансовые результаты 2020 года в сегменте «Медиа-бизнес» оказало влияние несколько факторов, связанных с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер. В частности, во втором квартале кинотеатры были закрыты для посещений, многие спортивные соревнования были приостановлены или перенесены на более поздний срок, снизилась деловая активность бизнеса. Эти факторы негативно повлияли на рынок рекламы и кинопроката.

По итогам 2020 года рекламные доходы выросли на 2% до 72,3 млрд рублей. Для сравнения ключевой рынок телевизионной рекламы по итогам 2020 года снизился на 3%, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Основной вклад в рост рекламных доходов сегмента «Медиа-бизнес» вносят эфирные и тематические каналы холдинга «Газпром-медиа». Роста удалось достичь благодаря востребованному контенту, успешному старту нового телесезона и большому количеству премьер на каналах «Газпром-медиа» в августе-декабре 2020 года. Кроме того, во 2 полугодии возобновились спортивные соревнования, и спорт вернулся на ТВ.

Доходы от продажи прав на аудио-видео воспроизведение по итогам 2020 года снизились на 7% и составили 13,4 млрд рублей. Основное влияние на снижение доходов оказала эпидемиологическая ситуация, которая из-за введения ограничительных мер повлияла на кинопрокатную деятельность, наиболее значимо во 2-ом квартале 2020 года. Во втором полугодии ряд ограничений в работе кинотеатров сохранились, однако компании холдинга «Газпром-медиа» выпустили в кинопрокат фильмы ОГОНЬ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, СТРЕЛЬЦОВ, ДОКТОР ЛИЗА. Компенсировать сильное снижение доходов от продажи прав позволили успешные результаты 1 квартала 2020 года в кинопрокате, а также увеличение доходов от дистрибуции платных тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов во втором полугодии 2020 года.

Холдинг завершил 2020 год с операционной прибылью в размере 1,8 млрд рублей, благодаря росту рекламных доходов, а также эффективному управлению консолидированными расходами. По итогам 2020 года консолидированные расходы холдинга «Газпром-медиа» снизились на 5,3%.

Холдинг зафиксировал чистый убыток в размере 5,5 млрд рублей. Частично он обусловлен отражением в учете в конце 2020 года резервов, созданных по результатам тестирования активов, которое ежегодно проводится согласно требованиям стандартов МСФО. Создание резервов не оказывает влияния на денежный поток компании по итогам отчетного периода. На размер чистого убытка также оказали негативное влияние курсовые разницы по валютным контрактам.

Во втором полугодии 2020 года, сегменты медиарынка начали плавное восстановление в связи со снятием ряда ограничительных мер для бизнеса. В частности, в 3-ем квартале были возобновлены некоторые спортивные соревнования, рекламодатели начали увеличивать деловую активность. В 4-ом квартале положительный тренд рекламного рынка продолжился. Рекламодатели, которые ранее переносили свои бюджеты на осень, вернулись на ТВ и усилили активность в октябре-декабре. Так, свои бюджеты вернули клиенты категории «Транспорт», «Финансовые услуги» и FMCG.

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01.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа