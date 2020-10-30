«Газпром-медиа» создает Общий центр обслуживания для всех активов

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о старте проекта по созданию Общего центра обслуживания (ОЦО). Он предусматривает поэтапное объединение основных вспомогательных функций компаний холдинга на одной площадке, которое планируется реализовать в течение 2021 – 2022 годов.

ОЦО станет единой сервисной компанией для всех активов, входящих в холдинг «Газпром-медиа». В периметр проекта войдут базовые сервисные функции, в том числе кадровый, бухгалтерский и налоговый учет, ИТ-поддержка, административно-хозяйственная деятельность, закупки и другие. В зависимости от специфики бизнеса каждого актива состав и объем передаваемых функций может варьироваться. Основной целью реализации такой бизнес-модели является повышение эффективности, прозрачности и управляемости бизнес-процессов и документооборота; унификация и стандартизация всех вспомогательных услуг, а также создание единой базы сервисных функций.

«Общемировая макроэкономическая ситуация, в том числе спровоцированная пандемией, требует от компаний, ориентированных на дальнейший рост и развитие, качественной трансформации, − говорит генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. − Медиаиндустрия сталкивается сегодня с серьезным давлением со стороны возрастающей межотраслевой конкуренции, снижением доходов от традиционных видов бизнеса, необходимостью перестройки бизнеса по «цифровой» модели, внедрения новых технологических решений. Создание ОЦО является частью нашей обновленной стратегии, направленной в том числе на повышение операционной эффективности и максимизацию объемных синергий. Главный капитал нашего холдинга – это наша творческая команда, а создаваемый контент – главное топливо нашего бизнеса. Успешная реализация проекта ОЦО поможет разгрузить креативную команду от рутинных бэкофисных функций и даст руководителям активов возможность сосредоточиться на своих основных задачах – производстве, маркетинге и продвижении качественного разножанрового контента, который будет востребован во всех средах многомиллионной аудиторией в России и в мире».

ОЦО будет создано на базе ООО «ГПМ Партнер», дочерней компании холдинга «Газпром-медиа», и будет располагаться в Москве. На первом этапе в ОЦО «ГПМ Партнер» будут переведены сервисные функции компаний субхолдинга ГПМ Развлекательное телевидение (ГПМ РТВ, спортивного субхолдинга ГПМ Матч и цифровых проектов). В течение 2021 года к проекту поэтапно подключатся и другие компании Холдинга.

Отвечать за внедрение и реализацию проекта ОЦО в холдинге «Газпром-медиа» будет Екатерина Юрченко, назначенная на должность генерального директора ГПМ Партнер. Она имеет успешный опыт построения ОЦО в компаниях различных отраслей – «Роснефти», «Норникеле», «Магните».

«Я рада присоединиться к команде ведущего российского медиахолдинга, − прокомментировала Екатерина Юрченко. − Мой опыт в реализации подобных проектов в других компаниях показывает, что все сложности, которые связаны с изменением привычных процессов, дают в итоге положительный и позитивный эффект не только для финансовых показателей, но и для сотрудников. Наша главная цель − создать комфортные условия для работы брендов «Газпром-медиа», когда все технические вопросы по сопровождению деятельности активов ОЦО решает самостоятельно и делает жизнь сотрудников активов более удобной».

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30.10.2020 Автор: Артур Чачелов