«Газпром-медиа» вложит 4 млрд рублей в контент Premier и другие цифровые проекты

Холдинг «Газпром-медиа» создал подразделение для производства цифрового контента и управления онлайн-активами. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Для этого была создана компания ООО «Премьер» с уставным капиталом 4,1 млрд рублей. Она станет R&D-центром холдинга для цифровых и других инновационных медиапроектов. К ним относятся и видеоплатформа Premier, для которой холдинг создает оригинальный контент. «Коммерсантъ» уточняет, что размер уставного капитала «Премьера» «отражает среднесрочные планы холдинга по инвестициям в эти направления».

Новую компанию возглавил Владимир Чопов, который является управляющим директором субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ). В оследне время именно Чопов отвечал за обеспечение вещания каналов ГПМ РТВ (ТНТ, «Пятница», ТВ-3 и др.), развитие их региональной сети, монетизацию рекламного инвентаря и инвестпроекты, а также, по сути, управлял телеканалом «Матч ТВ» и закупкой спортивных прав для него. Теперь он же становится формальным главой видеосервиса Premier.

За творческую часть бизнеса видеоплатформы по-прежнему будут отвечать руководитель ТНТ Роман Петренко вместе с остальными главами каналов ГПМ РТВ: гендиректор «Пятницы» Николай Картозия курирует раздел с проектами сегмента нон-фикшен, руководители «ТВ-3» Валерий Федорович и Евгений Никишов занимаются сериалами и шоу и т.п. Все они войдут в контентный комитет Premier, уточняет «Коммерсантъ»

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13.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ