Холдинг «Газпром-медиа» прокомментировал перезапуск Rutube

2 апреля видеоплатформа Rutube перезапущена в новом формате. Сообщение об этом распространила пресс-служба сервиса. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плей-листы и монетизировать свой контент.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на Rutube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart TV и доработка функций управления контентом. На данный момент библиотека контента насчитывает уже более 3 млн единиц. На платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупнейших киностудий и авторов. О покупке холдингом «Газпром-медиа» видеосервиса Rutube стало известно в конце 2020 года.

Пресс-служба ГПМ прокомментировала БК покупку и перезапуск видеосервиса: «Как крупнейший медиахолдинг с развитой медийной и технологической экспертизой «Газпром-медиа» обладает компетенциями и возможностями для дальнейшего развития платформы Rutube. Данная сделка предоставляет холдингу новые перспективы в развитии своих цифровых проектов и возможность глубокой интеграции данного актива в экосистему холдинга. Холдинг «Газпром-медиа» полностью сохранил команду, которая, безусловно, является одним из основных активов компании. Роман Максимов по-прежнему является генеральным директором. С января текущего года видеосервис Rutube перешел на классическую AVoD-модель монетизации. Реклама на площадке стала доступна как самостоятельный инвентарь, так и в рамках консолидации с другими медиа, которые предлагает сейлз-хаус «Газпром-медиа» (ТВ, радио, остальные цифровые площадки). В ближайшее время библиотека видеосервиса пополнится контентом холдинга, который традиционно вызывает большой интерес у аудитории».

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров заявлял, что в задачу холдинга входит модернизировать видеоплатформу таким образом, чтобы она стала такой же удобной площадкой для размещения видеоконтента, как и американский сервис YouTube.

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02.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: ТАСС, Rutube, «Газпром-медиа»