Кино и кинопрокат обеспечили рост нерекламных доходов «Газпром-медиа»

Кинопрокат и продажа прав на контент обеспечили «Газпром-медиа» рост нерекламных доходов на 27,5% процентов до 7,3 млрд рублей. Об этом говорится в квартальной отчетности Газпромбанка, опубликованной накануне. Финансовые результаты «Газпром-медиа» всегда раскрываются в отчетности владеющего им банка.

В период с января по март продажа прав принесла «Газпром-медиа» 4,4 млрд рублей (рост на 42%), чему способствовали сборы релизов принадлежащей холдингу компании «Централ Партнершип» (в основном это было российское кино) и сборы фильма канала ТНТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, получившего в прокате больше 1,6 млрд рублей. А вот рекламные доходы холдинга, наоборот, уменьшились на 4,4%, составив 16,4 млрд рублей. Снижение оказалось мягче, чем общее падение рынка рекламы (по данным АКАР в первом квартале 2019 года он снизился на 6%). Это произошло за счет роста показателей телеканалов «Пятница!» и ТВ-3.

В целом, консолидированные доходы сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка выросли на 3,6% и достигли 23,75 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,97 млрд рублей. Впрочем, это меньше, чем было годом раньше: в I квартале 2018-го этот показатель составлял 2,044 млрд рублей. Операционная прибыль холдинга сейчас составила 1,34 млрд рублей.

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31.05.2019 Автор: Артур Чачелов