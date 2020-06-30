Холдинг «Газпром-медиа» обновил управленческую команду

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о новых назначениях в команде топ-менеджмента. На позиции заместителей генерального директора будут назначены Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, в настоящий момент являющиеся советниками генерального директора. Назначения вступят в силу соответственно 30 июня, 13 июля и 17 июля 2020 года. Действующие заместители генерального директора – Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова приняли решение покинуть компанию.

Генеральный директор холдинга Александр Жаров заявил: «В условиях серьезной трансформации всей индустрии и активной фазы разработки новой стратегии холдинга с фокусом на цифровые каналы, продукты и решения, нам требуются особые компетенции и инновационные бизнес - подходы. Рад, что Светлана, Рубен и Юлия согласились стать частью нашей новой команды, перед которой будет стоять задача по повышению эффективности бизнеса холдинга и поиску новых источников синергии между входящими в него активами. Искренне благодарен Татьяне, Алексею и Денису за совместную работу на протяжении последних трех месяцев. Это прекрасные профессионалы, опытные управленцы, эффективные руководители, глубоко знающие отрасль и отдельные сегменты бизнеса. Желаю им успехов во всех их новых проектах!»

Светлана Фефилова ранее была финансовым директором «НТВ плюс» и коммерческим директором «Матча», а также отвечала за операционное развитие «СТС медиа». Юлия Голубева управляла радиохолдингом Krutoy Media (Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и другие) больше 20 лет. Рубен Оганесов руководил каналами холдинга «ЮТВ» (в частности, «Муз-ТВ», «7ТВ»), а также медиаактивами, принадлежащими правительству Московской области.

Таким образом в управленческой структуре холдинга первый заместитель генерального директора Светлана Баланова продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации. В дальнейшем распределение полномочий между заместителями будет уточнено в рамках разработки и утверждения новой стратегии холдинга.

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30.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа