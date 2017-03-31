«Централ Партнершип» принесла «Газпром-медиа» доход в 8,8 млрд рублей

В 2016 году операционный доход медиахолдинга «Газпром-медиа» составил около 82,2 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее. 8,8 млрд из этих доходов принесла компания «Централ Партнершип». 8,1 млрд рублей дистрибьютор заработал за счет кинопроката, выпустив в прошлом году 33 кинорелиза (среди них были такие хиты как ЭКИПАЖ, ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2, ВИКИНГ, ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА и другие). Остальное принесла другая деятельность по реализации прав на российском и зарубежных рынках. Пресс-служба медиахолдинга отмечает, что доходы от реализации прав через «Централ Партнершип» в 2016 году выросли на 40%.

И все же, основной вклад в консолидированную выручку холдинга внес сегмент «ГПМ Развлекательное ТВ». Он объединяет телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и 2х2. «Положительное влияние на рост выручки сегмента развлекательного телевидения оказали рост аудиторных долей ТВ-3 и «Пятница!», успешный запуск ТНТ4 и увеличение доходов от региональной рекламы», – отмечает представитель «Газпром-медиа». При этом, возмещаемая стоимость входящего в холдинг телеканала НТВ по состоянию на 31 декабря 2016 года была ниже его балансовой стоимости на 3,46 млрд рублей.

Сам холдинг также остается убыточным. Чистый убыток по итогам года составил 28,3 млрд рублей. Такими цифрами оперируют в отчете «Газпромбанка». «Убыток обусловлен неденежными списаниями, в частности, обесценением гудвила в телевизионном и кино- бизнесах и созданием резервов под обесценение инвестиций, – цитирует RNS представителя «Газпром-медиа», согласившегося прокомментировать результаты 2016 года. Он заверил, что списание является «бумажным» и не оказывает влияние на денежный поток компании.

31.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS