«Призрак в доспехах» принесет не менее $60 млн убытков

Проект ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ принесет своим голливудским создателям крупные убытки. После слабого старта в американском прокате ($18,6 млн) и невыдающихся цифр за пределами США, ожидается, что Paramount и DreamWorks спишут как минимум $60 млн. Эта сумма рассчитана из прогноза общемирового бокс-офиса, согласно которому лента соберет только $200 млн (около $50 млн в США и не более $150 млн в остальном мире). При этом, затраты на выпуск и производство картины перевалили за $250 млн. Некоторые источники Deadline и вовсе уверены, что обнародованный бюджет ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ занижен, и составляет не $110 млн, а впечатляющие $180 млн, а значит убытки будут еще больше.

Впрочем, этот прогноз консервативен: лента пока не вышла в Китае и Японии – втором и третьем по величине сборов мировых рынках. Студия ждет от них кассового прорыва, однако предпродажи билетов в Поднебесной пока говорят не в пользу успеха. Японский рынок непредсказуем, но возможно там кино найдет своего зрителя.

Стивен Спилберг приобрел права на экранизацию манги «Призрак в доспехах» десять лет назад, однако к созданию картины приступили только недавно. За это время популярность истории пошла на спад. Не спасло проект и привлечение Скарлетт Йоханссон: оно удорожило производство (актриса получила гонорар в районе $12 млн), но не дало желаемого эффекта как в ЛЮСИ. Многие аналитики также отмечают, что проведенная промо-кампания картины была недостаточно эффективной, отличалась множеством просчетов и скандалов, а внутрикорпоративные дрязги в Paramount не позволили вовремя внести изменения в проект и остановить разрастание производственного бюджета. Окончательно подкосили ПРИЗРАКА разгромные рецензии критиков.

Тем не менее, тоной информации об убытках мы пока не узнаем. По рассчетам, DreamWorks потеряет около $20 млн, остальное спишет у себя Paramount. Черная полоса в истории компании продолжается, но, возможно, приход Джима Янопулоса в качестве руководителя студии, поможет ей переломить ход развития.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com