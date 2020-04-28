Global Film Festival на YouTube соберет лучшее с крупнейших кинофестивалей мира

Tribeca Enterprises и YouTube объявили о запуске беспрецедентного по масштабам 10-дневного цифрового кинофестиваля под названием Global Film Festival: We Are One. Международный онлайн-смотр, который пройдет с 29 мая по 7 июня представит всем желающим возможность знакомства с программами 20 крупнейших мировых кинофестивалей. Фестивальный контент будет размещен на странице YouTube.com/WeAreOne и станет доступен абсолютно бесплатно.
К Global Film Festival на YouTube уже присоединились Каннский и Берлинский кинофестивали, фестиваль анимации в Анси, кинофестивали в Локарно, Лондоне, Карловых Варах, Нью-Йорке, Сан-Себастьяне, Токио, Сиднее, Марккеше, Торонто и ряд других международных смотров.
Программа фестиваля будет включать в себя полнометражные художественные фильмы, короткометражки, документальные фильмы, музыку, блоги и многое другое. Полное расписание будет доступно ближе к дате начала фестиваля. Зрители также смогут сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местным организациям, также осуществляющим борьбу с мировой пандемией нового коронавируса.
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28.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Tribeca Film Festival
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