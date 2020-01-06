Стали известны обладатели «Золотого глобуса 2020»

В отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоялась 77-я торжественная церемония вручения премии голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лидером по числу кинономинаций была лента Ноа Баумбака БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ, созданная для видеосервиса Netflix. В результате картина получила только один «Глобус».

Лучшей драмой признана оригинально снятая лента Сэма Мендеса 1917. Мендес также получил награду за режиссуру. Лучшей комедией или мюзиклом признан фильм Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ. Всего у фильма в руках оказалось три награды. Два «Глобуса», в том числе за лучшую мужскую роль, получил фильм ДЖОКЕР.

Лучшим драматическим сериалом назван проект HBO «Наследники», лучшим комедийным − британский сериал «Дрянь». Лучшим мини-сериалом признали «Чернобыль».

«Золотой глобус» считается второй по значимости американской наградой после «Оскара». Церемония вручения «Глобусов» открывает предоскаровский «сезон красных дорожек».

Списки победителей в кинокатегориях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

1917

ИРЛАНДЕЦ

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ

ДВА ПАПЫ

ДЖОКЕР

Лучшая комедия или мюзикл

ДОСТАТЬ НОЖИ

JOJO RABBIT

МЕНЯ ЗОВУТ ДОЛЕМАЙТ

РОКЕТМЕН

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Лучший режиссер полнометражного фильма

Квентин Тарантино (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Мартин Скорсезе (ИРЛАНДЕЦ)

Пон Джун-хо (ПАРАЗИТЫ)

Сэм Мендес (1917)

Тодд Филлипс (ДЖОКЕР)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтиа Эриво (HARRIET)

Сирша Ронан (МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ)

Скарлетт Йоханссон (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Рене Зеллвегер (ДЖУДИ)

Шарлиз Терон (СКАНДАЛ)

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле

Аквафина (ПРОЩАНИЕ)

Ана де Армас (ДОСТАТЬ НОЖИ)

Бини Фелдштейн (BOOKSMART)

Кейт Бланшетт (КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?)

Эмма Томпсон (В ПРЯМОМ ЭФИРЕ)

Лучшая актриса второго плана

Аннетт Бенинг (ОТЧЕТ О ПЫТКАХ)

Дженнифер Лопес (СТРИПТИЗЕРШИ)

Кэти Бейтс (ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА)

Марго Робби (СКАНДАЛ)

Лора Дерн (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Лучший актер в драматическом фильме

Адам Драйвер (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Антонио Бандерас (БОЛЬ И СЛАВА)

Джонатан Прайс (ДВА ПАПЫ)

Кристиан Бэйл (FORD ПРОТИВ FERRARI)

Хоакин Феникс (ДЖОКЕР)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Дэниэл Крэйг (ДОСТАТЬ НОЖИ)

Леонардо Ди Каприо (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Роман Гриффин Дэвис (JOJO RABBIT)

Тэрон Эджертон (РОКЕТМЕН)

Эдди Мерфи (МЕНЯ ЗОВУТ ДОЛЕМАЙТ)

Лучший актер второго плана

Аль Пачино (ИРЛАНДЕЦ)

Брэд Питт (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Джо Пеши (ИРЛАНДЕЦ)

Том Хэнкс (A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD)

Энтони Хопкинс (ДВА ПАПЫ)

Лучший оригинальный сценарий

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ

ДВА ПАПЫ

ИРЛАНДЕЦ

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

ПАРАЗИТЫ

Лучший мультфильм

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3

КОРОЛЬ ЛЕВ

ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2

Лучшая песня

Beautiful Ghosts (КОШКИ)

I'm Gonna Love Me Again (РОКЕТМЕН)

Into the Unknown (ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2)

Spirit (КОРОЛЬ ЛЕВ)

Stand Up (HARRIET)

Лучшая музыка

1917, Томас Ньюман

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ, Рэнди Ньюман

ДЖОКЕР, Хильдур Гуднадоттир

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, Александр Деспла

СИРОТСКИЙ БРУКЛИН, Дэниэл Пембертон

Лучший иностранный фильм

БОЛЬ И СЛАВА (Испания)

ОТВЕРЖЕННЫЕ (Франция)

ПАРАЗИТЫ (Южная Корея)

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ (Франция)

ПРОЩАНИЕ (Китай)

Списки победителей 2019 года в телекатегориях выглядят следующим образом:

Лучший драматический сериал

«Большая маленькая ложь»

«Корона»

«Наследники»

«Убивая Еву»

«Утреннее шоу»

Лучший комедийный сериал

«Барри»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Политик»

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Невероятное»

«Самый громкий голос»

«Уловка-22»

«Фосси/Вердон»

«Чернобыль»

Лучший актер в драматическом сериале

Билли Портер, «Поза»

Брайан Кокс, «Наследники»

Кит Харингтон, «Игра престолов»

Рами Малек, «Мистер Робот»

Тобиас Мензис, «Корона»

Лучший актер в комедийном сериале

Бен Платт, «Политик»

Билл Хейдер, «Барри»

Майкл Дуглас, «Метод Комински»

Пол Радд, «Жизнь с самим собой»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Джаред Харрис, «Чернобыль»

Кристофер Эбботт, «Уловка-22»

Рассел Кроу, «Самый громкий голос»

Саша Барон Коэн, «Шпион»

Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Алан Аркин, «Метод Комински»

Генри Уинклер, «Барри»

Киран Калкин, «Наследники»

Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

Эндрю Скотт, «Дрянь»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Оливия Колман, «Корона»

Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кирстен Данст, «Как стать Богом в центральной Флориде»

Кристина Эпплгейт, «Мертв для меня»

Наташа Лионн, «Жизнь матрешки»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Джои Кинг, «Притворство»

Кейтлин Дивер, «Невероятное»

Мерритт Уивер, «Невероятное»

Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Хелен Миррен, «Екатерина Великая»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Мэрил Стрип, «Большая маленькая ложь»

Патриша Аркетт, «Притворство»

Тони Коллетт, «Невероятное»

Хелена Бонэм Картер, «Корона»

Эмили Уотсон, «Чернобыль»

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06.01.2020 Автор: Артур Чачелов