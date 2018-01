«Три билборда...» стали триумфаторами «Золотого Глобуса»

Поздно вечером, 7 января, в Лос-Анджелесе прошла торжественная 75-ая церемония вручения престижной премии голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лидером по числу полученных призов в кинономинациях стала драма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ. Она претендовала на шесть «Глобусов» и, в результате, получила четыре, в том числе как лучший фильм года. По два приза у нового фильма Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ (хотя он был представлен аж в 7 категориях) и ленты ЛЕДИ БЁРД.

В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попала драма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ, однако «Золотой глобус» ей не достался. Здесь победил немецкий триллер НА ПРЕДЕЛЕ.

Победителем в негласном соревновании среди киностудий на этот раз стала Fox Searchlight, собравшая своими фильмами сразу шесть наград. Три награды достались проектам компании A24. Интересно, что на этот раз «Золотой глобус» полностью проигнорировал новую работу Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ и нашумевшую гей-драму ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ.

В телевизионных категориях триумфатором стала компания HBO и ее проект «Большая маленькая ложь». Этот мини-сериал получил сразу четыре награды. Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» стала фантастическая антиутопия «Рассказ служанки». Неожиданностью можно назвать отсуствие среди победителей сериалов «Корона» и «Вражда».

Списки номинантов и победителей 2018 года в кинокатегориях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ФОРМА ВОДЫ

ДЮНКЕРК

Лучшая комедия или мюзикл

ГОРЕ-ТВОРЕЦ

ЛЕДИ БЁРД

ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА

ПРОЧЬ

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН

Лучший режиссер полнометражного фильма

Гильермо дель Торо (ФОРМА ВОДЫ)

Мартин Макдона (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Кристофер Нолан (ДЮНКЕРК)

Ридли Скотт (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Стивен Спилберг (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Мишель Уильямс (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Джессика Честейн (БОЛЬШАЯ ИГРА)

Мэрил Стрип (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Салли Хоукинс (ФОРМА ВОДЫ)

Фрэнсис МакДорманд (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле

Марго Робби (ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА)

Сирша Ронан (ЛЕДИ БЁРД)

Джуди Денч (ВИКТОРИЯ И АБДУЛ)

Эмма Стоун (БИТВА ПОЛОВ)

Хелен Миррен (В ПОИСКАХ ПРАЗДНИКА)

Лучшая актриса второго плана

Мэри Джей Блайдж (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

Эллисон Джейни (ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА)

Хонг Чау (КОРОЧЕ)

Октавия Спенсер (ФОРМА ВОДЫ)

Лори Меткаф (ЛЕДИ БЁРД)

Лучший актер в драматическом фильме

Тимоти Шаламэ (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

Том Хэнкс (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Дэниэл Дэй Льюис (ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ)

Гэри Олдмен (ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА)

Дэнзел Вашингтон (РОМАН ИЗРАЭЛ, ESQ)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Хью Джекман (ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН)

Стив Карелл (БИТВА ПОЛОВ)

Дэниэл Калуя (ПРОЧЬ)

Энсел Элгорт (МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ)

Джеймс Франко (ГОРЕ-ТВОРЕЦ)

Лучший актер второго плана

Уиллем Дефо (ПРОЕКТ «ФЛОРИДА»)

Сэм Рокуэлл (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Арми Хаммер (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

Ричард Дженкинс (ФОРМА ВОДЫ)

Кристофер Пламмер (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Лучший оригинальный сценарий

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ФОРМА ВОДЫ

ЛЕДИ БЁРД

БОЛЬШАЯ ИГРА

Лучший мультфильм

ТАЙНА КОКО

ФЕРДИНАНД

ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ ВИНСЕНТ

БОСС-МОЛОКОСОС

ДОБЫТЧИЦА (The Breadwinner)

Лучшая песня

«Remember Me» (ТАЙНА КОКО)

«This Is Me» (ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН)

«Home» (ФЕРДИНАНД)

«Mighty River» (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

«The Star» (ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА)

Лучшая музыка

ДЮНКЕРК

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

ФОРМА ВОДЫ

Лучший иностранный фильм

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Чили)

КВАДРАТ (Швеция)

НЕЛЮБОВЬ (Россия, Франция, Бельгия)

СНАЧАЛА ОНИ УБИЛИ МОЕГО ОТЦА (Камбоджа)

НА ПРЕДЕЛЕ (Германия)

Списки номинантов и победителей 2018 года в телекатегориях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

«Корона» (The Crown, Netflix)

«Игра престолов» (Game Of Thrones, HBO)

«Это мы» (This is Us, NBC)

«Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale, Hulu)

«Очень странные дела» (Stranger Things, Netflix)

Лучшая комедия или мюзикл

«Черная комедия» (Black-ish, ABC)

«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon)

«СМИЛФ» (SMILF, Showtime)

«Уилл и Грейс» (Will & Grace, NBC)

«Мастер не на все руки» (Master of None, Netflix)

Лучший телефильм или мини-сериал

«Фарго» (Fargo, FX)

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies, HBO)

«Вражда: Бетти и Джоан» (Feud: Bette and Joan, FX)

«Грешница» (The Sinner, USA Networks)

«Вершина озера: Китайская девушка» (Top of the Lake: China Girl, Sundance Channel - BBC)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Клэр Фой («Корона»)

Катрина Балф («Чужестранка»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Мэгги Джилленхол («Двойка»)

Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»)

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Памела Адлон («Всё к лучшему»)

Элисон Бри («Блеск»)

Френки Шоу («СМИЛФ»)

Иса Рэй («Белая ворона»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джессика Бил («Грешница»)

Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Джессика Лэнг («Вражда: Бетти и Джоан»)

Сьюзен Сарандон («Вражда: Бетти и Джоан»)

Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»)

Лучшая актриса второго плана

Мишель Пфайфер («Лжец. Великий и Ужасный»)

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Криси Мец («Это мы»)

Шайлин Вудли («Большая маленькая ложь»)

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»)

Лив Шрайбер («Рэй Донован»)

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Фредди Хаймор («Хороший доктор»)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Энтони Андерсон («Черная комедия»)

Азиз Ансари («Мастер не на все руки»)

Кевин Бэйкон («Я люблю Дика»)

Уилльям Мэйси («Бесстыдники»)

Эрик МакКормак («Уилл и Грейс»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Роберт Де Ниро («Лжец. Великий и Ужасный»)

Эван МакГрегор («Фарго»)

Джеффри Раш («Гений»)

Джуд Лоу («Молодой Папа»)

Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»)

Лучший актер второго плана

Дэвид Харбор («Очень странные дела»)

Альфред Молина («Вражда: Бетти и Джоан»)

Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Дэвид Тьюлис («Фарго»)

Кристиан Слэйтер («Мистер Робот»)

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

08.01.2018 Автор: Артур Чачелов