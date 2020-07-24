«Горький fest» назвал победителей конкурса 2020 года

23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие IV фестиваля нового кино «Горький fest». Главный приз жюри присудило фильму «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова.

Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм «Фарида». Награда за лучший сценарий досталась Виктору Беланову и Олегу Нагорнову за картину «Ящик Павел». Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» режиссера Татьяны Гулиной. Фильм «Собака Павлова» режиссеры Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение.

Дипломы фестиваля получили фильм «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева, «Ждать солнца» Георгия Губко и «Регистрация» Михаила Бородина.

Гостями церемония закрытия IV фестиваля «Горький fest» стали: актер Владимир Любимцев, актриса Лукерья Ильяшенко, актриса Ксения Лаврова-Глинка с супругом актером Дмитрием Готсдинером, актриса Анна Банщикова, актер Егор Корешков, режиссер Анастасия Пальчикова, актриса Анна Чурина, с дочерью актрисой Ксенией Петрухиной, актриса Дарья Поверенова, актриса Елена Захарова, режиссер Антон Бильжо, актриса Анна Котова-Дерябина, актер Игорь Жижикин, актер Анатолий Гущин, режиссер Виктория Рунцова и другие.

Завершая фестиваль, его президент, Михаил Пореченков еще раз поблагодарил всех тех, без кого в этом году смотр не смог бы состояться: «Я благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, я благодарен нижегородцам, которые не остались равнодушными и, соблюдая все меры безопасности, пришли на кинопоказы на стадионе. Спасибо жюри за вашу оценку, за ваши споры и даже за ваше несогласие со мной. Спасибо всем участникам, приславшим фильмы, и спасибо нашему программному директору Никите Карцеву, эти фильмы отобравшему. И вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила».

«Спасибо моим любимым нижегородцам, которые нас так тепло приняли в это сложное время, − сказала продюсер фестиваля Оксана Михеева. − Мы много про это говорим и не устаем повторять. Спасибо всем гостям и участникам, кто откликнулся и приехал нас поддержать в этом году. И спасибо всем за понимание ситуации, за четкое соблюдение предписанных мер и рекомендаций. Спасибо команде за то, что так оперативно и энергично смогла перестроиться и переформатировать под эти вынужденные обстоятельства фестиваль. 2021 год будет особенным и для региона − Нижний Новгород будет отметить 800-летие, и для нас − «Горький fest» будет отмечать свой первый юбилей, это будет пятый фестиваль. Мы искренне надеемся, что в следующим году сможем провести фестиваль широко и по-настоящему, и уже активно работаем над этим».

IV Фестиваль нового российского кино «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля 2020 года. Организаторами фестиваля выступили ООО «Продюсерский центр Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и ПАО «Промсвязьбанк».

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24.07.2020 Автор: Артур Чачелов