Киностудия Горького завершает отбор проектов на питчинг короткометражных докфильмов

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького совместно с кинофестивалем «Край света. Запад» завершает сбор заявок на питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Питчинг организован в рамках проекта киностудии Gorky.Doc и направлен на поддержку молодых авторов.

Сбор заявок начался в середине марта и будет проходить до 15 апреля. Шорт-лист опубликуют в день открытия II кинофестиваля «Край света. Запад» – 30 апреля, а сам питчинг пройдет в гибридном формате 5–6 мая на фестивале в Калининграде. В нем смогут принять участие авторы до 35 лет.

Победитель будет объявлен 7 мая на церемонии закрытия фестиваля «Край света. Запад», он получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Киностудия им. М. Горького также оставляет за собой право присудить одному из участников питчинга гран-при, который подразумевает реализацию проекта при содействии Киностудии.

Для участия в питчинге необходимо заполнить электронную форму, прикрепив развернутую сценарную заявку минимум на три страницы, синопсис, тритмент или сценарий объемом не более десяти страниц, а также при наличии – трейлер, тизер и moodboard. Подробные правила участия в питчинге и ссылка на форму для подачи электронной заявки опубликованы на официальном сайте Киностудии им. М. Горького и на страницах киностудии в социальных сетях.

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07.04.2021 Автор: Артур Чачелов