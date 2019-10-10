Киностудия им. Горького дождалась нового директора и инвентаризации

Юлиана Слащева возглавила киностудию им. Горького. Распоряжение об этом было подписано Росимуществом в пятницу, 4 октября. Свою деятельность на посту новый генеральный директор пообещала начать с аудита и инвентаризации. Последней на киностудии не было 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Начну я с финансового и юридического аудита, с инвентаризации, потому что ничего не было инвентаризировано, − приводит агентство слова Слащевой. − Например, студия является самым большим обладателем кинокостюмов после «Мосфильма», а инвентаризация последняя была 19 лет назад!»

Юлиана Слащева избрана главой студии на пять лет. Кроме того, она по-прежнему является председателем правления «Союзмультфильма». Такое положение открывает перспективы для интеграции двух компаний, однако, по словам Слащевой, на данном этапе это невозможно. «Но я верю в возможности творческой интеграции, потому что уже собрана большая хорошая команда на студии «Союзмультфильм», − отметила глава студии им. Горького.

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10.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС