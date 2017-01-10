Киностудия им. М. Горького начнет масштабную реконструкцию в 2017 году

В 2017 году Киностудию им. М. Горького ждет масштабная реконструкция, рассказал в интервью «Известиям» глава компании Сергей Зернов. Кинокомплекс изменится как внешне, так и внутренне: в частности, будут построены новые здания, что должно будет полностью поменять логистику кинопроизводства в компании. Программа реконструкции рассчитана до 2020 года, но, возможно, этот срок будет увеличен, так как начало работ, запланированное на 2016 год, затянулось.

«Процедура имущественного оформления сложная. Мы не просили на эти цели денег из бюджета страны. Реконструкция будет произведена за счет того, что мы присоединяем к себе предприятия киноиндустрии, которые в советское время сыграли свою роль, но сейчас стали нерентабельны, – рассказал Сергей Зернов, отвечая на вопрос о причинах задержки. – Мы предложили Минкультуры присоединить эти активы к киностудии с дальнейшей возможностью их реализации на свободном рынке. Как раз эти средства и пойдут на реконструкцию. Процесс оказался очень сложен и кропотлив. Однако я надеюсь (и для этого есть все предпосылки), что в 2017-м реконструкция начнется».

Генеральный директор киностудии также рассказал о направлениях в кинопроизводстве, которых его компания намерена придерживаться. Киностудия им. М. Горького сосредоточится на производстве семейного контента и кинодебютов. В числе таковых – находящийся в производстве мультфильм ГУРВИНЕК И ВОЛШЕБНЫЙ МУЗЕЙ, который делается совместно с продюсерами из Чехии, Бельгии и Дании, приключенческая комедия ПОДКИДЫШ и дебютный триллер молодого режиссера Натальи Першиной МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ. Проекты получили поддержку Фонда кино, а в создании последнего принимает участие режиссер ЭКИПАЖА и ЛЕГЕНДЫ №17 Николай Лебедев.

10.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия