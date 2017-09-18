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В 2018–2020 годах государство сократит расходы на кинематограф

Это следует из проекта трехлетнего бюджета страны

Государство планирует заметно сократить бюджетные траты на культуру и кино, сообщает РИА Новости. Судя по проекту трехлетнего бюджета РФ, опубликованного на портале проектов правовых актов, уже в 2018 году сумма, заложенная на эти направления, будет ниже той, что была в 2017-м. Если в этом году на эти цели потратят 99,776 млрд рублей, то в 2018-м – только 92,829 млрд. В 2019 году сумма сократится еще больше и составит 87,540 млрд рублей. В 2020-м – и вовсе лишь 83,337 млрд. 

Непосредственно на кинематографию в 2018 году планируется выделить 7,366 млрд рублей (против 7,525 млрд в 2017 году). Еще через год, в 2019-м, бюджет потратит на кино 7,3611 млрд. В 2020 году расходы незначительно возрастут – до 7,373 млрд рублей. Отмечается, что сюда также включены расходы на госпрограмму «Развитие культуры и туризма» и «мероприятия по сохранению и развитию кинематографии».

18.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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