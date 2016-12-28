Госфинансирование кино попросили увеличить

На пресс-конференции, посвященной итогам Года российского кино, продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров выступил с предложением государству увеличить поддержку кинематографа в два раза. По его словам, это позволило бы индустрии создавать по 8-10 больших фильмов в год и они могли бы на равных конкурировать с голливудскими картинами в кинопрокате.

«Я считаю, что государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в два раза, на эти деньги надо проводить специальный отдельный конкурс для больших картин примерной стоимостью 300-400 млн рублей», – цитируют Давлетьярова «РИА Новости». Режиссер и продюсер уверен, что при нынешнем положении дел, когда средний бюджет российских картин составляет 50-60 млн рублей, отечественный кинематограф не может быть конкурентноспособен.

Здесь нужно уточнить, что в данном случае речь шла только о массовом кино. По мнению продюсера, именно его сегодня необходимо поддерживать в первую очередь, чтобы «у зрителя выработался рефлекс покупать билеты на российские фильмы».

28.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости