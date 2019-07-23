Во ВГИКе появится стипендия имени Станислава Говорухина

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) объявил о появлении новой государственной стипендии. Она будет посвящена Станиславу Говорухину и предназначена студентам режиссерского факультета. Конкурс на ее получение будет проходить ежегодно, к участию в нем будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и которые имеют не менее 50% оценок «отлично». ВГИК также намерен учитывать наличие личных творческих достижений в конкретной сфере и активное участие в подготовке международных и всероссийских студенческих мероприятий в области кинематографии.

Постановление об учреждении персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации. «Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно», − говорится в документе.

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23.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости