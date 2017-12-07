Киносеть «Гранд Синема» поменяла владельца

Федеральная сеть кинотеатров «Гранд Синема», принадлежавшая структурам банка ВТБ, поменяла владельца. По итогам аукциона, проведенного 30 ноября, киносеть отошла компании «Алмаз Хол», связанной с ООО «Алмаз Синема», которая развивает сеть одноименных кинотеатров.

«Гранд Синема», в лице компании «Кинофрэш», досталась ВТБ вместе с «Банком Москвы»: с 2009 года сеть принадлежала дочерней структуре банка «БМ Проект». Та пыталась продать актив еще летом 2016 года. Тогда «Кинофрэш» выставлялся с начальной ценой 765 млн рублей, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок покупателей. В ноябре 2016 года актив снова выставили на торги, но уже за 810 млн. рублей,и ситуация повторилась. Согласно протоколу торгов, на нынешнем аукционе 100% ООО «Кинофрэш», 97% долей которого обременены залогом в пользу «БМ-банка» (бывший Банк Москвы), продавали с большим дисконтом – за 186,95 млн. рублей. «Алмаз Хол» стал единственным участником торгов и купил компанию всего за 43,95 млн рублей.

«Гранд Синема» состоит из 7 мультиплексов с 36 залами на 5143 посадочных места. По данным «Невафильм Research», сеть занимает 19-е место в рейтинге операторов сетей кинотеатров в России по количеству залов. Ее кинотеатры расположены в Москве, Оренбурге и Казани. По информации, указанной в презентации проекта на аукционе продавцом, общая посещаемость площадок «Гранд Синема» в 2016 году составила чуть больше 1,35 млн зрителей.

Сеть кинотеатров «Алмаз Синема», согласно ее сайту, сегодня состоит из 5 площадок с 18 залами на 2743 посадочных места. Кинотеатры расположены в Москве, Мытищах и Туле. Информации о посещаемости в отрытых источниках нет.

07.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, РИА, Rostorg.Ru