Иван Гродецкий решил покинуть IVI

Исполнительный директор IVI Иван Гродецкий уходит из компании, проработав там всего месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова самого Гродецкого. Тот называет работу в крупнейшем онлайн-кинотеатре страны «положительным опытом», а свое решение уйти объясняет желанием «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов».

Новое место работы Ивана Гродецкого не сообщается.

Гродецкий пришел в IVI 6 мая 2020 года. Под него в компании появилась должность исполнительного директора. До IVI он возглавлял онлайн-кинотеатр Okko.

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК