Иван Гродецкий покидает Okko

Генеральный директор Okko Иван Гродецкий покидает компанию. Об этом он сообщил сам, на своей странице в социально сети Facebook.

«10 лет, как один день... Это было фантастическое время. OkkoTeam, вы бесподобные! Берегите себя, берегите Окко и вперед к звездам!» − написал Гродецкий.

О причинах своего решения топ-менеджер не сообщил, отметив, что отправляется «отдыхать». Пока нет официальной информации о том, кто займет его место. Гродецкий возглавлял Okko с 2015 года.

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06.03.2020 Автор: Артур Чачелов