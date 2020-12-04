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«Гренландия» и «Борат 2» стали самыми распираченными фильмами ноября в России

Топ-10 самых популярных у пиратов фильмов последнего осеннего месяца

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2020 года. Самым распираченным фильмом ноября стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ, который непрохо выступил в момент перезапуска отечетвенного проката в августе-сентябре. Картина с Джерардом Батлером собрала в российских кинотеатрах 168 млн рублей. На втором месте списка расоложилась комедия БОРАТ 2, выпущенная на стриминг-сервисе Amazon.

В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в ноябре 2020 года:

  1. ГРЕНЛАНДИЯ.
  2. БОРАТ 2.
  3. ДОВОД.
  4. В ЧУЖОЙ ШКУРЕ.
  5. КАРТОННАЯ ПРИСТАНЬ.
  6. СТРЕЛЬЦОВ.
  7. ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА.
  8. ГУДБАЙ, АМЕРИКА.
  9. РАЗГОВОРНИК.
  10. НОВЫЕ МУТАНТЫ.

Ознакомиться с полным списком фильмов можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат вечером в пятницу, 4 декабря.

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04.12.2020 Автор: Никита Никитин

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