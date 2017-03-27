Российские «Защитники» выходят в китайский прокат

Российский кинокомикс ЗАЩИТНИКИ выходит в кинотеатры Китая. Лента появится там в конце этой недели, в субботу, 1 апреля. Картину выпускают на очень загруженном уикенде: вместе с российским фильмом на нем выйдет еще 9 картин. Впрочем, почти все они – местного производства. Единственным «иностранным» соседом ЗАЩИТНИКОВ по уикенду является канадский мультфильм СНЕЖНАЯ БИТВА, выход которого состоится на день раньше, 31 марта. Большая часть заявленных новых китайских картин на уикенде также выйдет раньше ЗАЩИТНИКОВ: ленты будут стартовать постепенно, начиная со вторника.

Выпуск ленты Сарика Андреасяна в Поднебесной осуществляет компания Keranbing Media. С 2015 года на ее счету семь релизов, включая недавний хит – боевик ДЖОН УИК 2.

27.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: EntGroup