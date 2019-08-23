Hasbro купил Entertainment One за $4 млрд

Производитель игрушек Hasbro приобрел канадский холдинг Entertainment One. За компанию было заплачено $4 млрд. Согласно условиям сделки, акционеры eOne получат $6,80 за каждую обыкновенную акцию, что, по словам Hasbro, составляет 31-процентную премию к 30-дневной средней цене компании. Поглощение частично будет оплачено с помощью долгового финансирования и залога акций на сумму от $1 млрд до $1,25 млрд.

Приобретение открывает перед Haspro большие перспективы. Прежде всего компания становится владельцем популярнейших детских брендов «Свинка Пеппа», PJ Masks, Ricky Zoom, а также других популярных объектов.

eOne давно была лакомым кусочком для крупных транснациональных корпораций. В холдинг входят компании кинопроизводственного, кинодистрибуционного, кинотеатрального, телевизионного и теледистрибуционного бизнеса, в том числе известный международный селлер Sierra/Affinity. Кроме того, eOne − полноправный партнер в компании Amblin Partners, где вместе с ней участвуют DreamWorks Стивена Спилберга и индийская медиаструктура Reliance Entertainment. eOne – крупный международный кинодистрибьютор, работающий в Канаде, Великобритании, Бенилюксе и Австралии, правда, громких релизов у него в последнее время не было. В 2016 году канадская компания отклонила заявку на поглощение от британской телевизионной группы ITV. Тогда за нее давали $1,3 млрд.

По прогнозам Hasbro, к 2022 году синергетический эффект от приобретения eOne составит около $130 млн. Канадской компании перейдет право на т. н. «художественную коммерциализацию» неиспользуемых брендов Hasbro. Проще говоря, она будет снимать по ним фильмы и сериалы. Интересно, что ранее Hasbro заключил контракт на производство и распространение контента на основе своих брендов и оригинальных концепций с Paramount Pictures. Он распространяется на такие франшизы, как, например, ТРАНСФОРМЕРЫ и G.I. JОЕ. После сделки с канадцами это партнерство будет продолжаться. В Hasbro уточнили, что eOne пока будет использоваться для разработки неосновной интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день Hasbro является крупнейшим производителем игрушек и настольных игр. Компания обладает правами на производство игрушек под брендами My Little Pony, Transformers, Mr. Potato Head и рядом других, а также занимается производством таких настольных игр, как «Монополия», «Дженга», Dungeons & Dragons, Scrabble и других.

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23.08.2019 Автор: Артур Чачелов