Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» объявляет прием заявок

Объявлен сбор заявок для участия в Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой». Он пройдет в городах Красноярск, Дивногорск, Канск, Минусинск Красноярского края в период с 14 по 18 мая 2020 года.

Подать заявку для участия в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля авторам игровых, документальных и анимационных фильмов для детей и юношества можно до 22 марта 2020 года включительно в электронной форме по адресу http://geroyfilm.ru/application (либо по предложенной форме на сайте; либо скачать заявку, заполнить и направить скан по электронной почте: geroyfilm@mail.ru с пометкой «Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»). Прием заявок в специальной номинации «Мобильное кино» для участников культурно-просветительского кластера «Мобильное кино для детей и подростков «Кто твой Герой?» проводится до 30 апреля 2020 года включительно в электронной форме по адресу: geroyfilm@mail.ru и на сайте www.geroyfilm.ru.

На участие в конкурсной программе принимаются полнометражные игровые фильмы, снятые в 2018-2020 годах, продолжительностью от 60 до 240 минут; короткометражные игровые фильмы, снятые в 2018-2020 годах, продолжительностью от 3 до 35 минут; полнометражные анимационные фильмы, снятые в 2019-2020 годах, продолжительностью от 60 до 180 минут; короткометражные анимационные фильмы, снятые 2019-2020 годах, продолжительность от 1 до 35 минут; документальные фильмы, снятые в 2018-2020 годах, продолжительностью от 3 до 100 минут, а также мобильное кино, снятое в 2019-2020 годах, продолжительность от 1 до 15 минут.

Фестиваль «Герой» задуман организаторами как площадка для размышления и дискуссий на тему нравственных ориентиров детей и молодежи. На всех мероприятиях фестиваля, так или иначе, поднимаются вопросы патриотизма, толерантности, традиционных ценностей, а подбор материала осуществлен по принципу мультижанровости и мультикультурности – герой во всех сферах, во всех жанрах кино – герой в игровом, анимационном, документальном кино, герой в социальной сфере. Герой, который вдохновляет на хорошие поступки, который ежесекундно совершает маленькие или большие подвиги, который помогает определить выбор жизненных ценностей, приоритетов, ориентиров.

Фестиваль ведет свою историю с 2018 года, тогда он прошел в формате всероссийского. Сегодня «Герой», запланированный на 2020 год в Красноярском крае, станет единственным международным кинофестивалем для детей и юношества от Восточной Сибири до Сахалина. Учредителем кинофестиваля является Министерство культуры Красноярского края, а организатором КГБУК «Енисей кино». Президент фестиваля – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинорежиссер, кинодраматург, креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков.

В 2020 году география «Героя» существенно расширится – помимо Красноярска основные события состоятся в Дивногорске, Канске и Минусинске, в состав жюри войдут иностранные эксперты, а зрители смогут увидеть помимо отечественных еще и зарубежные киноленты! В период фестиваля пройдут многочисленные творческие встречи и мастер-классы.

Одним из главных нововведений станет специальная номинация для детей и подростков за лучший мобильный фильм. «Кто твой герой?», куда будут включены короткометражные фильмы, снятые на мобильный телефон. С сентября по апрель «Енисей кино» при поддержке Фонда Михаила Прохорова реализует проект «Мобильное кино: Кто твой герой?», в рамках которого дети и подростки Красноярского края получают профессиональные кинематографические знания. По итогам обучения участники снимают собственный мобильный фильм, который сможет принять участие в основном конкурсе фестиваля.

Эхо Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» (кинопоказы фильмов конкурсных и внеконкурсных программ) будет проводиться на территории Красноярского края с 19 мая по 30 июня 2020 года.

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27.02.2020 Автор: БК