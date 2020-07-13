Гонконг принял решение снова закрыть кинотеатры

Кинотеатры в Гонконге снова закрываются. Этот шаг является частью новых мер, объявленных властями. С 15 июля в регионе ограничат публичные собрания, численностью от 50 до 4 человек. В связи с этим закроются не только кинотеатры, но и библиотеки, концертные залы и фитнес-клубы, расположенные в закрытых помещениях. По этой же причине была отменена гонконгская премьера фильма ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ.

Ограничения продлятся неделю, но могут быть расширены на более длительный срок. Причиной таких мер послужила уже третья вспышка коронавируса − органы здравоохранения города сообщили о 52 новых случаях и одной смерти в понедельник. Из 52 случаев 11 были завезенными извне, 21 − локальными, а происхождение оставшихся определить не удалось. С начала пандемии в Гонконге зарегистрировано 1522 случая и восемь смертей.

Ранее кинотеатры в регионе были закрыты на шесть недель с 27 марта по 5 мая.

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily