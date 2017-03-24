Российский ситком станет основой полнометражной комедии в Китае

Китайская компания Ulan Culture Media запускает в разработку полнометражный фильм на основе российского ситкома «Как я стал русским», передает РБК. Проект будет реализовываться на паритетных началах с компанией Yellow, Black & White, которая является производителем и правообладателем этого сериала. Бюджет картины составит $2 млн, снимать ее будут в России этой зимой, а в прокат она выйдет в 2018 году, причем как в Китае, так и в нашей стране. Дистрибуцией и монетизацией проекта в Китае займутся крупнейший интернет-провайдер Tencent Video и продюсерская компания Huace Film & TV Group. С российской стороны поддержку проекту оказывает «РК Медиа культурный центр», который ранее помог продать в Китай права на прокат ДУЭЛЯНТА.

Успех и известность в Китае российского комедийного сериала «Как я стал русским» можно назвать феноменальными. Как и в случае с фильмом ОН–ДРАКОН, сначала проект появился в в Поднебесной на местных пиратских сайтах, где и обрел очень большую популярность. Глядя на этот успех, китайская Ulan Culture Media приобрела права на легальный показ сериала у Yellow, Black & White.

Сериал «Как я стал русским» рассказывает о судьбе американца, который приезжает в Россию по работе и пытается здесь адаптироваться. Проект транслировался на канале СТС, однако очень большим спросом у зрителей не пользовался: на второй сезон вещатель его не продлил. Тем не менее, российские продюсеры уверены в успехе полнометражного продолжения в том числе и в наших кинотеатрах, где, по информации РБК, они надеются собрать до 300 млн рублей. Впрочем, куда важнее, что на гораздо большие деньги фильм может рассчитывать в Китае. Проект будет считаться полноправной китайско-российской копродукцией, а значит Yellow, Black & White сможет рассчитывать на неплохие проценты от проката фильма в этой стране.

24.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК