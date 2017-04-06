Арми Хаммер приедет в Россию представить фильм «Перестрелка»

В российскую столицу приедет Арми Хаммер – звезда фильмов АГЕНТЫ А.Н.К.Л., ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР и БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ. Голливудский актер и внук известного финансиста с русскими корнями представит в Москве свой новый фильм ПЕРЕСТРЕЛКА. Эта криминальная комедия, продюсером которой выступил Мартин Скорсезе, рассказывает о том, как подпольная сделка по продаже оружия в какой-то момент летит под откос и целый склад превращается в масштабное поле битвы. Приз в этой игре на выживание – кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто.

ПЕРЕСТРЕЛКА выходит в широкий прокат 20 апреля, но Хаммер приедет в Москву уже 10 апреля. В этот день он представит картину первым зрителям, поучаствует в фотоколле на фоне Кремля на крыше отеля Ritz Carlton и пообщается с журналистами.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВОЛЬГА