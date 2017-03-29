Warner Bros и IMAX выпустят кино по комиксам DC в формате виртуальной реальности

Корпорация IMAX и Warner Bros. Home Entertainment заключили соглашение о совместном финансировании и производстве VR-проектов, основанных на сюжетах блокбастеров производства Warner Bros. Pictures ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ, АКВАМЕН, а также еще одном фильме, чье название будет объявлено позже.

Компании планируют выпускать по одному VR-проекту в год, начиная с конца 2017 года. Изначально проект будет доступен эксклюзивно на VR-платформах IMAX. В последствии доступ к нему получат и другие VR-площадки. Он также будет выпущен для мобильных и домашних VR-устройств.

IMAX открыл свой пилотный VR-центр в январе 2017 года в Лос-Анджелесе. Результаты работы площадки позволили IMAX объявить об открытии еще как минимум пяти аналогичных центров в Нью-Йорке, Калифорнии, Великобритании и Шанхае в течение ближайших нескольких месяцев. IMAX планирует использовать эти площадки для определения дальнейшей ценовой политики, клиентского сервиса и контентной модели. После всесторонней оценки IMAX намеревается масштабировать концепцию IMAX VR на глобальный рынок: VR-центры IMAX будут устанавливаться как в кинотеатрах, так и в других общественных местах, например торговых и туристических центрах.

IMAX VR – новое направление работы корпорации IMAX. В его основе – передовые мировые разработки в области вирутальной реальности, которые позволяют пользователям полностью погрузиться в интерактивные приключения, благодаря новейшим премиальным технологиям в области видео и звука получить новые ощущения и впечатления, сравнимые с впечатлениями от посещения кинотеатров IMAX. Благодаря модульному дизайну, разработанному специалистами IMAX, в VR-проектах может быть задействовано одновременно несколько пользователей.

Для продвижения VR-платформ и проектов в конце 2016 года был создан специальный фонд – IMAX VR Fund — в задачи которого входит содействие созданию высококачественного VR-контента, который может быть растиражирован для всей динамично развивающейся VR-индустрии. Фонд будет принимать участие в создании 25 интерактивных VR-проектов в течение ближайших трех лет в сотрудничестве с голливудскими студиями, которые выпускают свои фильмы в формате IMAX, а также с производителями компьютерных игр. В число инвесторов фонда входят IMAX, IMAX China, Acer, Creative Artists Agency (CAA), China Media Capital, The Raine Group, Studio City и WPP.

29.03.2017 Автор: Артур Чачелов