Посещаемость IMAX в России росла быстрее выручки

Корпорация IMAX опубликовала данные о своих финансовых результатах в России в 2016 году. Из отчетности следует, что наш рынок является для IMAX третьим в мире после американского и китайского. Сегодня в России работает 47 IMAX, в прошлом году были открыты четыре новых площадки. Всего же в мире под этим брендом работает 1145 залов.

Кинотеатры IMAX в 2016 году собрали в общей сложности 1,79 млрд рублей (здесь и далее – данные Rentrak, предоставленные самой канадской корпорацией), что на 1% больше, чем было в 2015 году. При этом сам рынок вырос в общей сложности на 12%. Доля сборов IMAX среди всех сборов на российском рынке составила 3,7% рынка, и это на 0,5% меньше, чем было в прошлом году. А вот посещаемость таких кинозалов, наоборот, выросла на 6,5%.

Таким образом, очевидно, что основной причиной, по которой IMAX выступил слабее рынка в целом, в том, что в 2016 году российские партнеры корпорации снижали цены на билеты. Это же «Коммерсанту» подтвердили и в «Формуле кино», которая в прошлом году открыла два новых кинозала IMAX. «Мы открывали новые залы IMAX и поначалу работали на сниженных ценах с целью привлечь трафик и создать у зрителя опыт», – поясняснил гендиректор этой киносети Никита Щеголь. При этом известно, что IMAX обычно рекомендует наценку на свои билеты на уровне 30% к стоимости билета на обычный сеанс.

24.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ